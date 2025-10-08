BTC $122,732.16 1.17%
Altcoin News

XRP potrebbe davvero crollare a 2,2 dollari?

Previsioni ripple xrp
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Mentre il mercato globale delle criptovalute è in fermento, l’attenzione su XRP non è mai stata così alta! Il trader di lunga esperienza Peter Brandt ha recentemente acceso i riflettori sul token di Ripple, offrendo un’analisi che fa tremare gli investitori. Secondo Brandt, il prezzo del token potrebbe scendere fino a 2,2 dollari, segnando un livello di supporto critico dopo settimane di turbolenza.

La previsione arriva in un momento in cui XRP ha perso terreno nelle classifiche delle criptovalute: BNB ha superato la moneta di Ripple, conquistando il terzo posto per capitalizzazione di mercato e aggiungendo pressione psicologica agli investitori.

Peter Brandt spiega come XRP potrebbe scendere a $2,2

In un post su X, il trader ha dichiarato che l’altcoin potrebbe raggiungere $2,22163 se chiudesse al di sotto di $2,68743. Brandt ha inoltre evidenziato la formazione di un classico triangolo discendente, che si stava sviluppando.

Il grafico mostra come XRP stia formando una serie di massimi decrescenti con una linea di supporto orizzontale intorno a $2,6, a indicare un indebolimento della domanda per l’altcoin. Nonostante diversi tentativi di rimanere sopra la soglia dei $3, il token non è riuscito a mantenerla e ora corre il rischio di un possibile crollo del prezzo.

Nel mezzo della difficoltà a mantenersi sopra i $3, XRP ha perso la sua posizione come terza criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, a seguito del rally di BNB che ha raggiunto un nuovo massimo storico (ATH) sopra i $1.300. BNB ha ora una capitalizzazione di mercato di circa $178 miliardi, mentre XRP si attesta a $177 miliardi.

Prospettive rialziste per l’altcoin

Ma non tutti dipingono un futuro a tinte fosche, perché ci sono analisti crypto come CasiTrades che hanno fornito una visione più positiva su XRP, sottolieanndo come il prezzo dell’altcoin abbia rispettato la zona dei $3 per alcuni giorni e che il momentum sta gradualmente aumentando.

L’analista ha aggiunto che una fase di consolidamento come questa spesso prepara il terreno per un breakout ad alta probabilità. CasiTrades ritiene che questo supporto continuerà a reggere, aumentando la possibilità che il mercato entri in un Wave 3 rialzista. Ha dichiarato che la prossima onda potrebbe essere più forte e duratura rispetto a quanto visto dai partecipanti al mercato negli ultimi mesi.

Contestualmente la piattaforma di analisi on-chain Santiment ha dichiarato che XRP sta mostrando un segnale di acquisto, spiegando come l’altcoin stia vivendo il livello più alto di FUD (paura, incertezza e dubbio) dai tempi dei dazi Trump, il che è generalmente considerato “un promettente segnale di acquisto”, poiché i prezzi si muovono in direzione opposta alle aspettative dei retail.

L’analista crypto Ali Martinez ha affermato che XRP stava affrontando un test importante a $3,15. Tuttavia, un breakout da quel livello potrebbe innescare un rally fino a $3,60. CasiTrades è ancora più ottimista e ha indicato $4 e $4,50 come principali livelli di resistenza da monitorare nei prossimi giorni.

Lucio Prosperi
