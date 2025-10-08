XRP potrebbe davvero crollare a 2,2 dollari?

Mentre il mercato globale delle criptovalute è in fermento, l’attenzione su XRP non è mai stata così alta! Il trader di lunga esperienza Peter Brandt ha recentemente acceso i riflettori sul token di Ripple, offrendo un’analisi che fa tremare gli investitori. Secondo Brandt, il prezzo del token potrebbe scendere fino a 2,2 dollari, segnando un livello di supporto critico dopo settimane di turbolenza.

La previsione arriva in un momento in cui XRP ha perso terreno nelle classifiche delle criptovalute: BNB ha superato la moneta di Ripple, conquistando il terzo posto per capitalizzazione di mercato e aggiungendo pressione psicologica agli investitori.

Peter Brandt spiega come XRP potrebbe scendere a $2,2

In un post su X, il trader ha dichiarato che l’altcoin potrebbe raggiungere $2,22163 se chiudesse al di sotto di $2,68743. Brandt ha inoltre evidenziato la formazione di un classico triangolo discendente, che si stava sviluppando.

On the left is a classic descending triangle from Edwards and Magee, showing what descending triangles are supposed to do. On the right is a developing descending triangle. ONLY IF it closes below 2.68743 (then I'll be a hater), then it should drop to 2.22163. $XRP pic.twitter.com/3GI7nT1TaW — Peter Brandt (@PeterLBrandt) October 7, 2025

Il grafico mostra come XRP stia formando una serie di massimi decrescenti con una linea di supporto orizzontale intorno a $2,6, a indicare un indebolimento della domanda per l’altcoin. Nonostante diversi tentativi di rimanere sopra la soglia dei $3, il token non è riuscito a mantenerla e ora corre il rischio di un possibile crollo del prezzo.

Nel mezzo della difficoltà a mantenersi sopra i $3, XRP ha perso la sua posizione come terza criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, a seguito del rally di BNB che ha raggiunto un nuovo massimo storico (ATH) sopra i $1.300. BNB ha ora una capitalizzazione di mercato di circa $178 miliardi, mentre XRP si attesta a $177 miliardi.

$BNB has officially overtaken $XRP to become the third-largest cryptocurrency by market capitalization. This is a huge milestone. HODL! pic.twitter.com/7W4G4GxQWf — Ali (@ali_charts) October 7, 2025

Prospettive rialziste per l’altcoin

Ma non tutti dipingono un futuro a tinte fosche, perché ci sono analisti crypto come CasiTrades che hanno fornito una visione più positiva su XRP, sottolieanndo come il prezzo dell’altcoin abbia rispettato la zona dei $3 per alcuni giorni e che il momentum sta gradualmente aumentando.

🚀XRP Testing Major $3 Fib Support! 🚀



XRP is starting the week with some very encouraging technicals. The strongest right now is XRP holding the $3 major Fib support and forming a consolidation pattern with this level as the apex. 🎯Price has respected this zone for a few days,… pic.twitter.com/NVVrfb2QBs — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) October 6, 2025

L’analista ha aggiunto che una fase di consolidamento come questa spesso prepara il terreno per un breakout ad alta probabilità. CasiTrades ritiene che questo supporto continuerà a reggere, aumentando la possibilità che il mercato entri in un Wave 3 rialzista. Ha dichiarato che la prossima onda potrebbe essere più forte e duratura rispetto a quanto visto dai partecipanti al mercato negli ultimi mesi.

Contestualmente la piattaforma di analisi on-chain Santiment ha dichiarato che XRP sta mostrando un segnale di acquisto, spiegando come l’altcoin stia vivendo il livello più alto di FUD (paura, incertezza e dubbio) dai tempi dei dazi Trump, il che è generalmente considerato “un promettente segnale di acquisto”, poiché i prezzi si muovono in direzione opposta alle aspettative dei retail.

$XRP faces a major test at $3.15. A breakout here could trigger a rally to $3.60! pic.twitter.com/BOW6qVi0nv — Ali (@ali_charts) October 7, 2025

L’analista crypto Ali Martinez ha affermato che XRP stava affrontando un test importante a $3,15. Tuttavia, un breakout da quel livello potrebbe innescare un rally fino a $3,60. CasiTrades è ancora più ottimista e ha indicato $4 e $4,50 come principali livelli di resistenza da monitorare nei prossimi giorni.