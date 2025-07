XRP o Pi Coin: quale crypto comprare nel 2025?

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 28, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il 2025 rappresenta un anno chiave per il mondo delle criptovalute, segnato da un rinnovato slancio del mercato e dall’emergere di nuovi protagonisti capaci di attrarre attenzione e capitali.

In questo contesto, XRP e Pi Coin si trovano al centro del dibattito tra investitori tradizionali e crypto-enthusiast.

Da un lato, XRP continua a consolidare la propria posizione grazie al supporto istituzionale e a una chiarezza normativa sempre più definita. Dall’altro, Pi Coin sorprende per la crescita virale ottenuta attraverso un approccio user-friendly basato sul mining mobile. Tuttavia, entrambe le crypto presentano criticità.

XRP: ancora in bilico tra SEC ed ETF

XRP conferma il proprio status di criptovaluta di riferimento nel settore dei pagamenti transfrontalieri, posizionandosi come una scelta privilegiata dagli investitori istituzionali.

La sua attuale quotazione di 2,77 dollari e una capitalizzazione di mercato che sfiora i 165 miliardi di dollari indicano una solidità notevole. Elemento distintivo di XRP è la capacità di offrire transazioni rapide, con costi ridotti, e una struttura regolamentare che ne favorisce l’adozione in ambienti finanziari regolati.

Il recente contesto giuridico, che ha visto Ripple ottenere una vittoria parziale contro la SEC, ha rafforzato ulteriormente la posizione del token. Questa evoluzione ha contribuito ad accrescere la fiducia degli investitori, soprattutto in vista di una possibile approvazione di un ETF su XRP.

Tale eventualità rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella legittimazione del progetto, rendendolo ancora più interessante per capitali istituzionali e portafogli diversificati. Tuttavia, una non approvazione potrebbe scoraggiare gli investitori e far crollare il prezzo di Ripple.

Pi Coin: incertezze sulla sostenibilità a lungo termine

Pi Coin rappresenta uno dei fenomeni emergenti più discussi del 2025. La criptovaluta, oggi scambiata a 0,3830 dollari con una capitalizzazione di mercato di circa 2,96 miliardi di dollari, ha costruito la propria popolarità su un modello di mining accessibile da dispositivi mobili.

Il successo virale di Pi Coin risiede nella facilità d’uso e nella capacità di coinvolgere una comunità globale attraverso un’interfaccia intuitiva. Questa strategia ha generato una base utenti ampia e attiva, elemento che rappresenta una risorsa importante per l’espansione futura del progetto.

Nonostante la crescita del +1% nelle ultime 24 ore e un engagement sociale in forte aumento, Pi Coin si trova ancora in una fase di transizione. Le principali criticità riguardano l’assenza di una chiara roadmap sull’utilità del token, la mancanza di una decentralizzazione completa e la scarsa presenza sui principali exchange centralizzati. Questi fattori limitano l’affidabilità percepita del progetto da parte degli investitori più attenti.

Bitcoin Hyper: la meme coin che rivoluziona l’ecosistema Bitcoin

Bitcoin Hyper emerge nel 2025 come una delle rivelazioni del mercato crypto, posizionandosi tra le ICO più promettenti grazie a una raccolta in prevendita di 5,4 milioni di dollari.

La peculiarità del progetto risiede nella sua natura ibrida: se da un lato sfrutta la narrativa pop delle meme coin, dall’altro introduce soluzioni tecnologiche avanzate che ne aumentano l’attrattiva presso una platea più tecnica.

Costruita come Layer-2 sulla rete Bitcoin, Bitcoin Hyper adotta la Solana Virtual Machine (SVM), capace di gestire migliaia di transazioni al secondo con tempi di esecuzione inferiori a un secondo.

Questa caratteristica permette di superare i limiti strutturali di Bitcoin in termini di scalabilità e velocità, introducendo funzionalità come gli smart contract senza sacrificare la sicurezza del network originale.

Uno degli elementi chiave del progetto è il bridge tecnologico che collega le operazioni off-chain alla blockchain principale di Bitcoin. Questo meccanismo consente una perfetta integrazione tra innovazione e affidabilità, rendendo Bitcoin Hyper un progetto altamente compatibile con le esigenze di utenti avanzati e sviluppatori.

In ambito finanziario, il token $HYPER propone incentivi molto competitivi. Lo staking iniziale offre un APY fino al 188%, un valore che attira l’attenzione di investitori alla ricerca di rendimenti elevati. Inoltre, il modello di accesso inclusivo – con acquisti possibili in ETH, USDT, USDC, BNB e anche tramite carte di credito – rende la partecipazione semplice per una vasta gamma di utenti.

Il prezzo attuale di $0.012425 rende il token accessibile per gli investitori retail, mentre il team promette ulteriori sviluppi per l’integrazione del protocollo in ambienti decentralizzati.

Bitcoin Hyper rappresenta un punto di svolta nel mercato crypto del 2025: una meme coin che unisce la viralità a un’infrastruttura avanzata, pronta a sfruttare le debolezze dei grandi nomi per imporsi come nuova realtà nel settore.