XRP o ETH? L’esperto rivela quale crypto dominerà il 2025

L'anno potrebbe chiudersi in grande stile per le principali crypto, ma le performance di XRP potrebbero essere esplosive.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di XRP ha subito un forte calo rispetto a Ethereum nel 2025, perdendo circa il 50% dal mese di aprile.

Secondo un esperto di crypto, però, XRP potrebbe mettere a segno un deciso rimbalzo e chiudere l’anno con una performance migliore rispetto a ETH.

Questa tesi è sostenuta dall’analista CryptoBull che propone una particolare lettura tecnica per XRP. Secondo questa analisi, Ethereum sarebbe pronto per una crescita importante, ma anche XRP potrebbe seguire questa direzione.

L’esperto crypto opta per un quadro ottimista per XRP

Dopo il ribasso generale delle crypto a ottobre, molti investitori hanno perso interesse verso Ripple.

Eppure l’altcoin sembra pronta a un deciso ritorno in positivo entro fine anno. Si riduce il numero di XRP sugli exchange, segnale che le whale si potrebbero preparare per un nuovo slancio rialzista. Sebbene nel settore nulla sia certo, un esperto propone una previsione ottimista per XRP.

CryptoBull analizza il rapporto tra il prezzo di XRP e quello di Ethereum su base settimanale. Questo grafico aveva già evidenziato un breakout importante di XRP nel 2018, quando la crypto raggiunse il massimo storico di 3,84 dollari.

Dopo il forte calo, XRP riuscì comunque a recuperare parte del terreno entro la fine di quell’anno. L’analista crede che ora si prepari un movimento simile.

I find the #XRP vs ETH debate, and who will outperform fascinating. Certainly Ethereum will fairly soon explode, however, I am coming back to this XRP/ETH chart. Take a look where the bounce occurred and what happened when XRP bounced from that support (twice) in 2017. Also, the… pic.twitter.com/8MlLWi2cjy — CryptoBull (@CryptoBull2020) October 28, 2025

Ci si aspetta un’importante crescita di Ethereum nell’immediato futuro. Ma, se le previsioni dovessero avverarsi, XRP potrebbe addirittura superare ETH, che ha già segnato un incremento di circa il 200% dal livello di 1.400 dollari ad aprile.

Se XRP dovesse recuperare in fretta, potrebbe chiudere l’anno con un nuovo massimo, forse anche superiore ai 5 dollari.

Questa prospettiva è rafforzata dal fatto che novembre è di solito il mese più favorevole per le crypto: Bitcoin registra in media un aumento del 46% in questo periodo, mentre Ethereum si attesta su una media del 7,88%.

A novembre ci sarà un nuovo rally per XRP?

Al momento, il prezzo di XRP registra una flessione del 2,15% rispetto a ieri, riflettendo il calo generale del mercato crypto.

L’altcoin potrebbe trovare supporto attorno alla media mobile dei 30 giorni (linea gialla) a 2,62 dollari. Ripple, però, non ha ancora superato con fermezza questo livello di prezzo, il che lascia aperta la possibilità di un ulteriore calo nel breve periodo.

XRP sta riuscendo a evitare la formazione di una Death Cross ribassista nel grafico giornaliero. Questo è un segnale che i compratori stanno lentamente tornando e potrebbero spingere il prezzo in alto a novembre. Anche l’RSI supera livello neutrale di 50, ulteriore segnale che la pressione rialzista è in crescita.

L’andamento dei prezzi di XRP risulta interessante, soprattutto dopo il brusco calo del 10 ottobre. Serve comunque una rottura decisa al di sopra dei 2,63 dollari per confermare la prosecuzione del trend positivo. Da quel punto, non è escluso che la tendenza possa invertirsi e portare a un ribasso.

Molti investitori stanno valutando anche altcoin alternative che possano offrire margini di crescita maggiori. Alcuni sostengono che XRP possa arrivare a 1.000 o persino 10.000 dollari, ma questi target sono irrealistici vista la quantità di token oggi in circolazione.

Un prezzo tra i 10 e i 30 dollari potrebbe essere raggiungibile, seppur difficile, e dovrebbe essere legato a un momento di forte euforia nel settore crypto.

