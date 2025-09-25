Ripple e BlackRock lanciano la corsa di XRP verso i 1.000 dollari?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Due colossi della gestione patrimoniale, BlackRock e VanEck, hanno siglato una partnership strategica con Ripple per consentire il riscatto dai loro fondi del Tesoro tokenizzati tramite RLUSD, la stablecoin nativa di Ripple. Questa collaborazione rappresenta un passo storico nell’adozione istituzionale delle criptovalute, poiché integra una soluzione blockchain avanzata direttamente nei flussi di liquidità dei fondi tradizionali.

L’iniziativa non solo apre la strada a una maggiore efficienza e trasparenza nelle operazioni di riscatto ma rafforza anche le fondamenta di XRP, creando un contesto favorevole a una previsione rialzista del suo prezzo con potenziale target a 1.000$. In altre parole, si tratta di un catalizzatore chiave che potrebbe accelerare l’adozione reale del token e consolidare la sua posizione nel panorama finanziario globale.

I due fondi tokenizzati – BUIDL di BlackRock e VBILL di VanEck – gestiscono collettivamente oltre 2 miliardi di dollari e hanno confermato l’integrazione di RLUSD martedì, segnando un passo importante verso l’utilità reale e l’adozione istituzionale dell’ecosistema XRP.

Very excited to share that @BlackRock’s $BUIDL and @VanEck_US’s $VBILL tokenized fund holders can redeem shares for RLUSD/ETH 24/7 365 through @Securitize, and soon to come RLUSD/XRPL.



Enterprise-grade instant onchain liquidity at your fingertips. That’s real utility.… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 23, 2025

Con l’aiuto di Securitize, BlackRock e VanEck sono stati i primi a tokenizzare l’accesso ai Treasury Bills e ora hanno scelto Ripple per gestire i riscatti utilizzando Ripple USD (RLUSD). L’obiettivo è quello di aumentare la liquidità in entrambi gli ecosistemi, permettendo agli investitori di riscattare le quote dei loro fondi in RLUSD, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense che vanta già una capitalizzazione di mercato di 700 milioni di dollari.

Sebbene i riscatti inizieranno su Ethereum, il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha confermato che presto passeranno all’XRP Ledger, portando ancora più utilità reale alla rete.

Questo passo costituisce un catalizzatore fondamentale per le prospettive rialziste di XRP, poiché potrebbe stimolare un aumento significativo dei volumi di transazione e rafforzare le basi per obiettivi di lungo termine fino a 1.000$.

Previsione del prezzo di XRP: livelli chiave da monitorare mentre continua la consolidazione

XRP si è consolidato per un po’, dopo aver raggiunto il suo ultimo massimo a 3,65$. Il token è ancora in trend rialzista e l’area di supporto chiave da osservare è il livello di 2,60$.

Grafico di XRP. Fonte: TradingView

Pertanto, sebbene XRP possa subire ritracciamenti nel breve termine, la sua traiettoria a lungo termine rimane rialzista grazie ai principali sviluppi dei progetti e al miglioramento delle condizioni di mercato.

Un forte rimbalzo dal livello di 2,60$ potrebbe preparare il terreno per un breakout verso un nuovo massimo storico, con i 10$ – che rappresenterebbero un rialzo del 230% – chiaramente alla portata in questo ciclo. E, sebbene il traguardo di 1.000$ possa sembrare ambizioso, il rapido ritmo di adozione istituzionale e l’integrazione della tecnologia di Ripple indicano una traiettoria a lungo termine in cui una valutazione simile diventa sempre più plausibile nel tempo.

