XRP mostra un andamento di mercato sospetto

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 30, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di XRP continua a fornire segnali contrastanti e ambigui. Dopo aver sfiorato i $3,70, il token ha iniziato a scendere in maniera irregolare. Al momento oscilla intorno ai $3,12 in calo dell’1% su base giornaliera.

A preoccupare è soprattutto l’andamento anomalo, visto che non ci sono state svendite rilevanti o candele sui grafici che mostrano una capitolazione. I volumi sono però in calo da giorni, segno che il mercato non sa decidersi quale direzione prendere.

Grafico giornaliero di XRP/USDT – Fonte: TradingView

L’analisi tecnica mostra come la 21 EMA stia tenendo come supporto tecnico il prezzo dei 3 dollari, ma senza mostrare segnali di forza.

L’RSI rimane sopra 57, e questo è un bene perché significa che non siamo in territorio di ipervenduto, ma il momentum appare in netto calo. Questo scenario, apparentemente piatto e insignificante tra indecisione e assenza di volumi, potrebbe però diventare esplosivo.

Se XRP dovesse scendere sotto i $2,99, c’è solo un’area critica tra i $2,75 e i $2,99 che potrebbe offrire un minimo di sostegno. In caso di cedimento ulteriore, si rischia di cadere fino ai 2.50 dollari.

In questi casi, l’esperienza insegna che è meglio evitare esposizioni a leva o scommesse avventate. Il consiglio è quello di attendere prudentemente che si verifichi un evento concreto, dai volumi in ripresa fino a una vera e propria capitolazione del prezzo, prima di prendere decisioni.

Alternative in prevendita

In attesa che il prezzo di XRP prenda una direzione chiara, una buona strategia potrebbe essere quella di rivolgersi verso progetti ad alto rendimento, magari ancora in fase di prevendita, per cavalcare poi la successiva quotazione sugli Exchange.

In questo articolo dedicato trovi le migliori crypto in presale del 2025, una selezioni di progetti ancora in fase di prevendita, ad alto rischio ma con possibili rendimenti fino a 100X.