XRP nel mirino: il CTO di Ripple lo difende ed esalta la solidità di XRPL

David Schwartz, elogia l’infrastruttura di XRPL, difendendola dalle accuse di manipolazione del prezzo di XRP sul ledger.

Il CTO di Ripple, David Schwartz, ha mostrato fiducia nell’infrastruttura di XRPL, lodandone la crescita e difendendola da nuove accuse riguardanti una possibile manipolazione del prezzo di XRP.

In un recente post, il Chief Technology Officer di Ripple, ha descritto XRP Ledger come una pietra miliare per il futuro della finanza digitale. Ha sottolineato che, mentre molti nuovi attori nel settore dei pagamenti e delle stablecoin stanno costruendo le proprie blockchain, XRPL vanta un track record di 13 anni di adozione nel mondo reale e supporto da parte degli sviluppatori.

We’ve been seeing more and more players in the payments and stablecoins space launch their own blockchains. To me, that’s a clear sign the market sees blockchain as core financial infrastructure — something we’ve believed in and have been building toward on the XRP Ledger for… — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) August 13, 2025

Schwartz ha evidenziato che avviare una blockchain è difficile ma costruire un ecosistema duraturo basato su fiducia e liquidità è ancora più complesso. XRPL ha superato questo ostacolo grazie al fatto di essere stato “testato sul campo” e aggiornato frequentemente. Inoltre opera come rete pubblica e senza permessi, con funzionalità opzionali per soddisfare le esigenze normative. Questo le consente di coniugare decentralizzazione e conformità.

Ha messo in rilievo alcuni vantaggi chiave del design, come i costi di transazione minimi. Schwartz ha aggiunto che XRPL permette agli utenti di pagare direttamente con XRP, eliminando la necessità di un token aggiuntivo per le commissioni (“gas”). Ritiene che queste caratteristiche migliorino l’efficienza dell’XRPL e facilitino le transazioni finanziarie internazionali.

Proiettandosi nel futuro, il CTO di Ripple aveva annunciato l’intenzione di realizzare un server XRPL ad alte prestazioni per supportare i validatori UNL e altri servizi di rete. In questa occasione ha specificato che si tratta di un’iniziativa personale e non di un progetto ufficiale di Ripple.

Emergono accuse di manipolazione del prezzo di XRP

Grape, un operatore di validatori, afferma di aver identificato transazioni sospette di grande volume che potrebbero influenzare artificialmente il prezzo di XRP.

🧐 XRP Forensics: Price Manipulation in Plain Sight?



If anyone has been following me you probably know I started running an XRPL Validator since July 12, 2025, and what I’m seeing is…shocking.



This isn’t conspiracy talk — I have live transaction data that might prove how the… pic.twitter.com/la5QZglNVd — 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐞 (@RealGrapedrop) August 12, 2025

Secondo Grape, solo circa 150–170 validatori stanno attivamente proteggendo il mainnet dell’XRPL. Utilizzando uno strumento Python, personalizzato per monitorare pagamenti superiori a 10.000 XRP, egli ha segnalato trasferimenti massicci di oltre 140.000 XRP ogni pochi minuti, spesso tra indirizzi di exchange noti come Bitget e Binance.

Questi movimenti potrebbero essere un caso di wash trading: una pratica in cui uno o più soggetti spostano ripetutamente grandi quantità di un asset — in questo caso XRP — tra diversi exchange, spesso tra conti controllati dalla stessa entità, con l’obiettivo di gonfiare artificialmente i volumi di scambio.

Nei mercati tradizionali regolamentati questa tattica è illegale ma, nel settore crypto, la carenza di controlli e di enforcement rende più difficile contrastarla. Il risultato è la creazione di una falsa percezione di domanda, che può ingannare i trader, innescare algoritmi di compravendita automatica e, di conseguenza, influenzare il prezzo reale dell’asset.

Nonostante le preoccupazioni sulla manipolazione del prezzo di XRP, l’ecosistema XRPL continua a crescere rapidamente. Un rapporto di Token Relations e Ripple mostra che il valore degli asset del mondo reale tokenizzati (RWA) sull’XRPL è aumentato da 5 milioni di dollari a gennaio a oltre 118 milioni a luglio, registrando un enorme incremento del 2.260% in soli sei mesi.

In conclusione

Il dibattito sulla presunta manipolazione del prezzo di XRP mette in luce una sfida cruciale per il settore delle criptovalute: garantire trasparenza e fiducia in mercati ancora poco regolamentati. Mentre le accuse sollevate da Grape alimentano le perplessità di parte della comunità, l’XRPL continua a registrare una crescita significativa, sia in termini di adozione sia di valore degli asset tokenizzati.

La posizione ferma di David Schwartz e la sua visione per un’infrastruttura sempre più solida indicano che Ripple punta a rafforzare ulteriormente il ruolo del ledger come piattaforma chiave per la finanza digitale globale. Il futuro dell’XRPL, quindi, dipenderà dalla capacità di conciliare innovazione, sicurezza e credibilità in un contesto in costante evoluzione.