XRP in bilico a settembre: crollo o boom fino a $10?

Settembre è stato finora un mese difficile per il mercato crypto, eppure non mancano i segnali di ripresa in controtendenza per XRP.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 28, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Settembre è alle porte e il prezzo di XRP si trova a un bivio. Finora questo è stato uno dei mesi più turbolenti per il mercato crypto, spesso caratterizzato da forti oscillazioni.

L’analisi tecnica da tempo suggerisce la possibilità che XRP possa essere vittima di un calo violento, ma ci sono anche diversi eventi alle porte che potrebbero invece spingere il prezzo verso l’alto, anche fino a 10 dollari.

Ora il nodo che resta da sciogliere è se gli eventi attesi avranno un effetto positivo o negativo. È noto che il settore crypto non sempre rispetta le aspettative e quelle che in un primo tempo sembrano buone notizie si ribaltano nel breve periodo.

Settembre sotto analisi: c’è incertezza tra gli esperti crypto

Secondo l’analista FLEXIN, agosto e settembre sono tradizionalmente mesi complicati per il mercato delle crypto. Si ricordano i crolli nel 2021, 2022 e 2024.

EVERYONE SCREAMING “BULLRUN”



But August and September are historically RED months in crypto



In 2021, 2022, and 2024 these months triggered MASSIVE CRASHES



No one shows you this, here’s how to play it 🧵👇 pic.twitter.com/ngxiHd4xb6 — FLEXIN (@0xFlexin) August 2, 2025

I dati parlano chiaro: nel 2021 Bitcoin è passato da 53.000 a 39.000 dollari in appena tre settimane, mentre Ethereum ha perso oltre il 35% a settembre 2022. Anche le meme coin avevano sofferto allora e i cali avevano toccato il 70%.

Il motivo che ha portato a quei ribassi era legalo alla riduzione della liquidità. In questi casi, i grandi fondi ribilanciano i portafogli e gli investitori istituzionali riducono l’esposizione al rischio.

Lo stesso sta succedendo adesso. Si assiste a un’ondata di grandi deflussi dagli ETF su Ethereum e Bitcoin mentre l’interesse per i future sulle crypto ha toccato i minimi storici quest’anno.

Un altro fattore da considerare è l’impatto degli importanti eventi macroeconomici previsti tra agosto e settembre. Pesano i dati sull’inflazione USA, le decisioni sui tassi della Federal Reserve e tensioni geopolitiche tra Cina e settore petrolifero.

In questo contesto grandi operatori finanziari come BlackRock hanno venduto in massa BTC, ETH e XRP ad agosto.

Una prospettiva alternativa: spesso la massa si sbaglia

L’esperto Michael XBT offre una prospettiva diversa. Secondo lui, mentre tutti si aspettano un crollo a settembre, spesso accade proprio il contrario. La sua analisi suggerisce che dietro l’angolo possa esserci un forte rialzo, lasciando a bocca asciutta chi si aspetta il calo.

Everyone is calling for a September crash



The masses are usually wrong



The next leg up is imminent



Sideliners will be left in the dust — Crypto Michael (@MichaelXBT) August 24, 2025

Non è raro che questo tipo di previsione controcorrente si sia rivelata corretta, spesso i sentimenti estremi generano movimenti opposti.

Quindi che probabilità ci sono che XRP tocchi 10 dollari già a settembre o ottobre? Difficile dirlo, in ogni caso, non sembra improbabile che XRP ci riuscirà verso la fine del 2025.

Secondo alcuni analisti, il crollo di settembre è già iniziato

Sjuul di AltCryptoGems nota che la volatilità tipica di settembre potrebbe essere già iniziata.

Bitcoin è sceso a 109.000 dollari, il livello più basso degli ultimi due mesi. Una whale ha venduto ben 30.000 BTC, causando liquidazioni di posizioni long per quasi 900 milioni di dollari in un solo giorno.

And just before the start of September, the market has already started to show the signs.



Just days ago, #Bitcoin crashed to $109K, its lowest level in nearly two months.



A whale dumped 30,000 BTC.



Nearly $900M in longs were liquidated in a day.



BTC slipped below key… pic.twitter.com/NSFxQ9HxNT — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) August 27, 2025

Questi dati fanno pensare che il grosso del calo tra agosto e settembre possa essere già alle spalle. Si tratta di una buona notizia per chi scommette che XRP arriverà a 10 dollari: XRP si è mantenuto stabile intorno ai 3 dollari, mentre molte altre altcoin hanno perso oltre il 20% nello stesso periodo. La stagione delle altcoin potrebbe essere ancora in corso.

Un ETF su XRP da Franklin Templeton: la data decisiva è il 9 settembre

Kenny Nguyen ricorda il prossimo appuntamento chiave: la SEC dovrà esprimersi sull’ETF Franklin Templeton Spot XRP entro il 9 settembre 2025. Il che fa di settembre un mese particolarmente importante per chi possiede XRP.

JUST A REMINDER…



The Franklin Templeton Spot XRP ETF has a final decision deadline from the SEC set for September 9, 2025. 📃 🪙 💰 🇺🇸



Tick tock. ⏰️ 🚨 #XRP #RLUSD #XRPETF 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 pic.twitter.com/oqonTK1HZK — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) August 13, 2025

L’approvazione di un ETF potrebbe avere un impatto enorme sul prezzo di XRP e potrebbe interrompere la tipica tendenza negativa del mese per questa altcoin.

Analisi tecnica: segnali contrastanti su XRP

Nonostante le vendite delle whale, alcune analisi tecniche mostrano segnali positivi per XRP e modelli rialzisti e formazioni sembrano anticipare forti breakout.

A ben vedere la situazione è particolare, infatti l’interesse delle istituzioni resta basso rispetto all’entusiasmo dei singoli investitori. Se dovessero arrivare notizie positive sugli ETF di XRP, il sentiment potrebbe cambiare rapidamente anche tra i grossi investitori istituzionali.

Previsioni di prezzo per settembre

La combinazione di volatilità tipica del periodo, decisioni sugli ETF e movimenti delle whale rende settembre un mese cruciale per tutto il mercato. Continueremo a seguire giorno per giorno le notizie e le analisi degli esperti, così da tenervi informati durante questo periodo movimentato nel mondo crypto.

Per chi vuole diversificare in questa fase, Maxi Doge (MAXI) rappresenta un’opportunità interessante. Questo progetto unisce la forza delle meme coin a una tokenomic seria. Gli investitori sono in cerca del prossimo Shiba Inu o Dogecoin durante il trend positivo delle meme coin, e ci aspettiamo un ritorno di interesse nel quarto trimestre.

Maxi Doge è ora in prevendita e il lancio sugli exchange è previsto entro la fine dell’anno. Dopo il lancio, è in programma una grande campagna di marketing per dare visibilità a Maxi Doge. Ricorda che le meme coin sono asset ad alto rischio, anche se il potenziale di crescita può essere enorme.