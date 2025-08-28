BTC $113,066.94 1.60%
ETH $4,611.15 0.30%
SOL $213.82 4.46%
SHIB $0.000012 1.15%
BNB $869.59 1.39%
DOGE $0.22 1.74%
XRP $3.00 0.20%
PEPE $0.000010 0.30%
Cryptonews Altcoin News

[LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 28 agosto 2025 – XRP in bilico: a settembre crolla o esplode?

criptovalute Mercato ripple xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Lucio Prosperi
Autore
Lucio Prosperi
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nel mondo di Ripple ogni cambiamento può segnare il destino di XRP: dagli aggiornamenti della rete ai progressi nella DeFi, dalle decisioni istituzionali alle nuove adozioni da parte delle aziende. Tutti questi elementi contribuiscono a definirne valore e posizione sul mercato.

Per questo, in questa pagina trovate tutte le notizie in tempo reale su XRP: uno strumento pensato per restare sempre aggiornati, intercettare le tendenze e avere una visione chiara che permetta di agire in modo consapevole e tempestivo.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,120,695,975,964
2.82

Altri articoli in evidenza

Previsione Prezzi
Previsione prezzo BNB: l’analisi tecnica del prossimo movimento di Binance Coin
Lucio Prosperi
Lucio Prosperi
2025-08-28 10:38:15
Previsione Prezzi
CRO vola del 134%: Cronos è pronto per un’esplosione ancora più grande?
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-08-28 10:02:40
Lucio Prosperi
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo