XRP frena ma il rally non è finito: il grafico “Cup and Saucer” disegna nuovi massimi

Ultimo aggiornamento: Luglio 25, 2025

Il prezzo di XRP ha già superato i 3,6 dollari nel corso dell’anno ma ha anche frenato bruscamente in questi giorni, fino ad arrivare ai 3 dollari. Un comportamento che ha lasciato qualche dubbio a chi credeva in un trend rialzista prolungato.

Eppure, secondo l’analista Cryptinsightuk, siamo ben lontani da un’inversione di tendenza. Anzi: il grafico di XRP racconterebbe una storia diametralmente opposta.

Formazione Cup and Saucer sul grafico orario di XRP – Fonte: TradingView / KUCOIN

L’elemento chiave della sua analisi è la formazione di un Cup and Saucer Pattern, un pattern tecnico che di solito segnala la continuazione di un trend positivo. Anche dopo due tentativi falliti sulla resistenza dei 3,65 dollari, XRP ha continuato a segnare minimi crescenti: un segnale bullish da manuale.

Il pattern, inoltre, si sta sviluppando al di sopra dei range precedenti, rafforzando l’idea che ci troviamo di fronte a una pausa temporanea e non alla fine del rally.

Se lo scenario tracciato dall’analista dovesse completarsi, il prossimo passo sarebbe testare, e potenzialmente superare, l’area dei 3,65 dollari. Solo così si poterebbe ambire a nuovi massimi, potenzialmente oltre i 3,8 dollari.

XRP rimbalza sopra i 3,09$ dopo un minimo intraday. – Fonte: TradingView / Binance – 25 luglio 2025

Il contesto non è solo tecnico

Nelle ultime settimane XRP ha avuto anche una serie di notizie, alcune positive, altre meno, sul fronte istituzionale.

Ad esempio l’approvazione, poi sospesa, dell’ ETF Bitwise 10 Crypto Index Fund da parte della SEC, che include anche XRP tra le sue partecipazioni. Ma anche la richiesta di Grayscale per trasformare il suo Digital Large Cap Fund (dove XRP è incluso) in un ETF. L’approvazione non è ancora arrivata, ma ci sono ottime probabilità.

Il rally, insomma, potrebbe essere solo in stand-by. A patto che non arrivino altre brutte notizie, come quella di Chris Larsen, uno dei cofondatori di XRP, che tra il 17 e il 24 luglio ha trasferito 50 milioni di token XRP (l’equivalente di 175 milioni di dollari) verso vari exchange.

La community è rimasta scossa mentre gli investigatori crypto si stanno dando da fare per capire cosa è accaduto.