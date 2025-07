L’ETF di Bitwise approvato e poi bloccato: la SEC frena sulle altcoin

Sembrava fatta. La SEC nei giorni scorsi aveva dato il via libera all’ETF Bitwise 10 Crypto Index Fund, che permette di ottenere un’esposizione a un mix di criptovalute blue‑chip tramite un unico fondo, e che avrebbe aperto la porta a nuovi ETF Spot sulle altcoin come XRP, Solana e Cardano.

Ma incredibilmente, dopo poche ore e senza spiegazioni ufficiali, è arrivato lo stop.

La comunicazione ufficiale con cui la SEC comunica la sospensione dell’approvazione del Bitwise 10 Crypto Index ETF, concessa poche ore prima dalla Division of Trading and Markets. – Fonte: U.S. Securities and Exchange Commission, Office of the Secretary – 22 luglio 2025.

Un colpo di scena che mette in evidenza l’incoerenza dell’approccio regolatorio USA nel settore crypto. Prima il via libera, poi la ritirata. Senza motivazioni e senza spiegazioni. Con il sospetto che dietro le quinte si stia giocando una battaglia politica.

Con questa decisione la SEC conferma il suo atteggiamento molto prudente nei confronti degli ETF Spot basati sulle altcoin. Al momento, le uniche opzioni restano gli ETF su derivati: strumenti complessi, volatili e poco amati da chi gestisce patrimoni.

Una decisione che lascia l’amaro in bocca, anche in considerazione delle nuove legislazioni pro crypto in arrivo volute dal Presidente Trump. Senza nuovi strumenti finanziari sulle altcoin anche l’altcoin season potrebbe ricevere un duro colpo.

Una situazione “assurda”, ma non nuova

Nate Geraci, analista finanziario molto noto nel settore degli investimenti, in particolare per il suo lavoro nel campo degli ETF e delle crypto, ha definito questa situazione bizzarra, notando anche diverse similitudini con quanto era accaduto a Grayscale.

L’impressione generale è che anche all’interno della SEC esistano delle correnti, questo spiegherebbe l’iniziale approvazione e il successivo stop da parte della commissione tecnica.

Secondo l’analista Scott Johnsson, l’approvazione dell’ETF Bitwise sarebbe arrivata tramite procedura delegata. In questo modo una divisione tecnica della SEC, in questo caso la Division of Trading and Markets, può approvare una decisione senza passare dal voto dei commissari (ovvero i vertici politici della SEC). La Commissione (i 5 commissari) può però intervenire in un secondo momento per rivedere, sospendere o annullare quella decisione, come avvenuto nel caso Bitwise.

Secondo un’altra ipotesi, invece, Paul Atkins, oggi figura centrale nella nuova SEC post Gary Gensler, starebbe prendendo tempo. L’obiettivo? Riorganizzare l’ente, definire uno standard unico per tutti gli ETF crypto e rallentare le approvazioni fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza, sia politica e sia normativa.

Insomma, un clima di incertezza che non fa bene al mondo crypto anche se circolano indiscrezioni secondo cui la SEC starebbe lavorando per arrivare a uno standard condiviso, proprio per evitare casi simili.