Nel corso del mese di settembre il prezzo di XRP è sceso ma il mese di ottobre sembra cominciato con il piede giusto, visto che al momento sta registrando un leggero rialzo dello 0,6% negli ultimi 30 giorni. Dopo aver perso il supporto a $3, il sentiment dei trader crypto è negativo.

Nonostante il sentiment ribassista, un esperto di criptovalute prevede un nuovo massimo storico per l’altcoin nel Q4 2025. Nell’analisi odierna di XRP, l’analista esamina l’andamento del prezzo e conferma il suo ottimismo sul futuro della moneta.

Strategia dell’esperto crypto per XRP a ottobre 2025

L’analista crypto Egrag ha condiviso ieri la sua analisi del prezzo di XRP e le sue previsioni a lungo termine per Ripple rimangono invariate. Bisogna però notare come, sebbene la sua analisi sia rialzista, preveda un forte calo a ottobre.

Nel corso di questo mese, l’altcoin potrebbe scendere fino a $2,35 ma questo rappresenterebbe un forte supporto, con il prezzo di XRP che potrebbe rimbalzare verso $2,90 entro la fine del mese. In vista di dicembre, Egrag prevede un accumulo di momentum rialzista, che potrebbe portare Ripple a salire fino a $5 entro fine anno.

#XRP – A Flush Out is Better Than a Quick Pump! 💪



⚪️Same Stance:

My long-term view on #XRP hasn’t changed, so do not start crying in the comments section. It’s important to understand the context of each post and the time frame I’m discussing.



⚪️Fair Value GAP Analysis 📊

I… pic.twitter.com/XtcLAZV60i — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 29, 2025

L’analista prevede una probabilità del 70% di un calo a ottobre contro una probabilità del 30% che XRP inizi subito a salire. In realtà, l’esperto preferisce il calo, perché se XRP dovesse continuare a salire da questo livello, teme che possa seguire una correzione drastica prima che il prezzo di XRP possa stabilire un nuovo massimo storico sopra $3,84.

Se XRP dovesse scendere verso $2,35, Egrag ritiene che l’altcoin raggiunga un “valore equo”. Questo ridurrebbe il rischio di correzioni improvvise e darebbe all’altcoin più spazio per salire nel prossimo rialzo.

Quanto è accurata questa previsione sul prezzo di XRP?

Resta la domanda se questa previsione per Ripple si realizzerà davvero. Di recente, XRP sta attirando molta attenzione da parte di investitori istituzionali e nuovi trader retail, al punto che alcuni arrivano a definirlo addirittura “il prossimo Bitcoin”. Se questa profezia dovesse avverarsi, nei prossimi anni miliardi potrebbero fluire verso l’altcoin, portandola forse a superare i $10 entro la fine del 2026.

Per quanto alcuni analisti crypto possano sembrare affidabili, rimane sempre difficile prevedere con precisione quando una criptovaluta salirà o scenderà, visto che l’andamento dipende spesso dalle condizioni economiche/politiche e dal sentiment del mercato crypto.

Cosa farà Ripple nel Q4 2025?

Per ora, il prezzo di XRP non sembra pronto per un calo verso $2,35. Sebbene oggi il sentiment sia negativo e XRP scenda a $2,85, c’è un forte supporto a $2,80, seguito da $2,74. Se Ripple non dovesse rompere questi livelli, non potrà scendere ulteriormente verso il supporto psicologico a $2,50 e la zona di calo prevista da Egrag tra $2,35 e $2,40.

Se qualche news – magari relativa all’iter di approvazione degli ETF su XRP – dovesse avere un effetto positivo sul sentiment degli investitori crypto, generando sufficiente pressione rialzista, XRP potrebbe tentare di superare nuovamente la sua media mobile a 30 giorni (linea gialla) a $2,92. Un chiaro rialzo oltre questo livello sarebbe necessario affinché l’altcoin possa recuperare verso il livello psicologico di $3.

Grafico del prezzo di Ripple – Fonte: TradingView

Basandosi sui dati storici, ottobre e novembre sono due dei mesi migliori per le criptovalute. Se la storia si dovesse ripetere, è molto improbabile che Ripple scenda in ottobre, il mese in cui Bitcoin tende quasi sempre a salire.

Inoltre, gli esperti sono ottimisti sulla possibile approvazione di più ETF su XRP in ottobre. Questo potrebbe generare un afflusso di capitale istituzionale, aumentando la pressione rialzista su XRP. Tuttavia, XRP resta la seconda altcoin più grande e molti esperti ritengono che il potenziale di profitto sia limitato.

I trader crypto guardano quindi ad alternative che possano crescere di più nell’ultimo trimestre del 2025. Quando grandi altcoin come XRP registrano forti rialzi, le crypto più piccole possono seguirle e ottenere incrementi ancora maggiori. Questo rafforza la fiducia in altcoin emergenti, pronte per la prossima bull run.

