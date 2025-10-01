ETF e movimenti istituzionali: il prezzo di XRP verso la svolta decisiva

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nell’ultima settimana di settembre sono stati prelevati dagli exchange oltre 439 milioni di XRP, per un valore di circa 1,2 miliardi di dollari. Questa mossa dimostra che gli investitori istituzionali hanno ulteriormente ampliato le loro posizioni di trading. La domanda ora è se il prezzo di XRP riuscirà a trasformare questo segnale in un breakout durante il mese di ottobre.

Prezzo XRP sotto l’influenza di flussi in entrata e in uscita

I dati provenienti dai principali exchange hanno mostrato che gli investitori retail hanno soprattutto venduto durante il calo di metà settembre. Molti avevano operato con leva finanziaria e sono stati costretti a chiudere le loro posizioni quando il prezzo di XRP è sceso, aumentando così la pressione di vendita.

Dall’altro lato, invece, le istituzioni hanno adottato una posizione opposta. Secondo Ricardo Santos, CTO di Mansa, hanno acquistato più token XRP e li hanno spostati in cold storage. Lo spostamento di somme così ingenti verso wallet esterni indica fiducia nella prospettiva di lungo termine.

Questo cambiamento nel comportamento di holding è importante, perché riduce l’offerta sugli exchange e quindi la probabilità di una vendita immediata. Una minore liquidità sulle piattaforme di trading può anche aumentare la volatilità del prezzo di XRP nel momento in cui dovesse emergere una nuova domanda.

Prezzo XRP e un ottobre storicamente debole

Guardando agli ultimi dieci anni, il mese di ottobre ha mostrato in media una perdita del 4,5% per XRP. Ottobre è quindi considerato tradizionalmente uno dei periodi più deboli. Detto questo, il 2025 potrebbe discostarsi da questo schema. Santos sottolinea che i precedenti mesi di ottobre si sono verificati in un contesto privo di infrastrutture istituzionali e con molta incertezza legale attorno a Ripple. Ora che la causa con la SEC è in gran parte conclusa e i primi asset tokenizzati sono attivi sull’XRP Ledger, le condizioni sono chiaramente cambiate.

Inoltre, un altro fattore è rappresentato dalle diverse richieste per un ETF su XRP, a dimostrazione che l’interesse da parte dei gestori di fondi rimane elevato.

Quadro tecnico per il prezzo di XRP

Al momento il prezzo di XRP si trova intorno a 2,84 $ e si muove all’interno di un descending wedge, un pattern che spesso viene considerato come un precursore di una rottura rialzista. Il primo livello di resistenza si trova intorno a 3,02 $. Una rottura al di sopra di questo livello aprirebbe spazio verso 3,60 $, vicino all’all-time high di 3,84 $.

Analisi del prezzo XRP. Fonte: TradingView

Se invece il prezzo di XRP dovesse scendere sotto 2,75 $, il livello successivo da monitorare sarebbe 2,64 $, in linea con lo scenario storico di un ottobre debole.

Meme coin come valida alternativa a XRP

Per gli investitori alla ricerca di potenziali guadagni elevati, le meme coin rappresentano un’alternativa interessante. Presto questo settore si arricchirà con una nuova crypto promettente: Maxi Doge ($MAXI). Questa nuova meme coin è disponibile da poco tramite una prevendita, che ha già raccolto oltre 2,6 milioni di dollari, a certificare la crescita dell’interesse da parte degli investitori retail.

This ain’t chemistry class, it’s generational wealth science. pic.twitter.com/tRZhy1XWip — MaxiDoge (@MaxiDoge_) September 27, 2025

Maxi Doge si rivolge ai veri amanti del rischio: trader appassionati di operazioni con leverage estremo fino a 1000x. Al momento il prezzo di un singolo token è di 0,00026 $ ma è previsto un aumento nel giro delle prossime 24 ore.