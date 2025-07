Vine Coin: Elon Musk fa decollare il prezzo dopo questo annuncio

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 28, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il rilancio di Vine in versione AI, annunciato da Elon Musk tramite un tweet, ha innescato una crescita esplosiva del prezzo di Vine Coin (VINE), con un’impennata del 120% in sole 24 ore.

Il tutto ha preso piede grazie anche all’attività delle whale e allo squeeze sui futures, che ne ha amplificato il rally. Segnali di ipercomprato suggeriscono però che la volatilità potrebbe essere dietro l’angolo.

Il ritorno di Vine Coin: come il tweet di Elon Musk ha scatenato il rally

Vine Coin (VINE) ha registrato un’impennata straordinaria (superiore al 120% nel momento in cui scriviamo) nelle ultime 24 ore, grazie all’annuncio di Elon Musk sul ritorno della piattaforma Vine in versione AI.

Fonte: CoinMarketCap

Il tweet, datato 24 luglio, ha innescato una serie di speculazioni tra i trader, alimentando la domanda di VINE e spingendo il prezzo verso nuove vette. Il co-fondatore di Vine, Rus Yusupov, ha ulteriormente alimentato l’hype pubblicando su X un tweet che parlava proprio di Vine e video generati tramite intelligenza artificiale, conferendo maggiore credibilità alla notizia.

Il rally è stato amplificato anche dall’attività delle whale che hanno acquistato milioni di token, e da un significativo squeeze sui futures, con circa 9,4 milioni di dollari in liquidazioni di posizioni corte il 28 luglio.

Tuttavia, sebbene il rally di VINE sia stato impressionante, i segnali tecnici mostrano un RSI (Relative Strength Index) che ha raggiunto il valore di 91,78, indicando che il token è ipercomprato e potrebbe affrontare una correzione imminente.

La rottura della resistenza del Fibonacci retracement al livello di $0,1149 ha rappresentato un importante indicatore di crescita, ma i trader dovrebbero monitorare la possibilità di profit-taking intorno al livello di $0,173.

L’adozione dell’intelligenza artificiale per il rilancio di Vine ha suscitato entusiasmo, ma la mancanza di conferme ufficiali su come il progetto verrà sviluppato potrebbe rendere questo rally solo una bolla speculativa.

Bitcoin Hyper: un progetto con una utilità reale

A differenza di molte meme coin che vivono di speculazione, proprio come Vine Coin, Bitcoin Hyper si distingue per la sua utilità reale. Si tratta di un Layer-2 costruito su Bitcoin e progettato per ridurre il costo e il tempo delle transazioni.

Bitcoin Hyper consente di trasferire BTC a una rete più rapida e conveniente, utilizzando tecnologie avanzate come rollup zero-knowledge e verifiche in batch. Inoltre, i possessori del token $HYPER possono mettere in staking i propri token e guadagnare un APY interessante.

Ecco come acquistare $HYPER durante la prevendita:

Accedi al sito ufficiale di Bitcoin Hyper.

di Bitcoin Hyper. Collega un wallet compatibile (come Best Wallet).

(come Best Wallet). Acquista $HYPER con ETH, USDT o carta bancaria.

con ETH, USDT o carta bancaria. Conferma la transazione e inizia a fare staking per guadagnare ricompense.

Bitcoin Hyper è un progetto che mira a rendere Bitcoin più veloce, sicuro ed economico, e per molti analisti potrebbe essere la vera sorpresa di questo 2025.