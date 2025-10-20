BTC $110,820.63 1.60%
ETH $3,965.54 -0.61%
SOL $187.89 -0.65%
SHIB $0.000010 -0.09%
BNB $1,095.90 -1.99%
DOGE $0.19 0.72%
XRP $2.47 2.64%
PEPE $0.0000071 -0.12%
Cryptonews Blockchain News

Vertice tra industria cripto e senatori democratici negli USA

criptovalute regolamentazione
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Le principali società del settore incontrano i senatori USA per superare l’impasse sulla legge inerente il mercato cripto.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Aniello Raul Barone
Autore
Aniello Raul Barone
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Immagine di copertina in stile pop art per l'articolo sul vertice tra i leader cripto e i senatori USA

Un gruppo formato dai più importanti dirigenti del settore delle criptovalute ha in programma di incontrare mercoledì i senatori democratici per discutere il futuro della legislazione statunitense sulla struttura del mercato delle criptovalute.

La giornalista Eleanor Terrett, in un post su X, riferisce che l’incontro, guidato dalla senatrice Kirsten Gillibrand, coincide con lo stallo dei negoziati bipartisan sulle norme globali in materia di criptovalute, che al momento continuano a rimanere bloccati al Congresso.

La senatrice Gillibrand, co-promotrice del Responsible Financial Innovation Act insieme alla senatrice Cynthia Lummis, è emersa come una delle poche democratiche a sostenere apertamente la chiarezza normativa nel settore.

I principali CEO del settore delle criptovalute si uniranno ai senatori democratici per una tavola rotonda sulla struttura del mercato

Tra i dirigenti che dovrebbero partecipare all’incontro di mercoledì figurano Brian Armstrong, CEO di Coinbase, Sergey Nazarov di Chainlink, Mike Novogratz di Galaxy Digital, David Ripley di Kraken, Hayden Adams di Uniswap, Dante Disparte di Circle, Stuart Alderoty di Ripple, Rebecca Rettig di Jito Labs, Miles Jennings di a16z Crypto e Kristin Smith del Solana Policy Institute.

Terrett ha dichiarato che potrebbero aggiungersi altri partecipanti.

L’incontro testimonia il continuo impegno tra i legislatori e i leader del settore, nonostante il rallentamento del processo legislativo.

La scorsa settimana, gli analisti di TD Cowen hanno avvertito che i ritardi nei negoziati potrebbero rinviare qualsiasi progresso sulla legislazione relativa alla struttura del mercato delle criptovalute oltre le elezioni di medio termine del prossimo anno.

Mentre il GENIUS Act, incentrato sulla regolamentazione delle stablecoin, è stato approvato rapidamente, la legislazione sulle criptovalute ha subito una battuta d’arresto politica.

I senatori repubblicani hanno presentato un proprio disegno di legge che delinea la giurisdizione tra la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), introducendo al contempo il concetto di “attività accessorie” per determinare quali token non debbano essere trattati come titoli.

I democratici, nel frattempo, starebbero elaborando un quadro normativo concorrente.

Nel frattempo ha suscitato molte critiche, sia da parte dei repubblicani che dell’industria delle criptovalute, una proposta di sei pagine trapelata che, secondo quanto riferito, si concentra sulla lotta alle attività illecite nella DeFi, in quanto potrebbe soffocare l’innovazione.

La prossima tavola rotonda di Gillibrand potrebbe segnare un rinnovato sforzo per colmare il divario e riportare in primo piano il tanto atteso disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute.

La CFTC aggiunge leader del settore delle criptovalute al Comitato consultivo globale

Il mese scorso, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha nominato alcuni leader del settore delle criptovalute come nuovi membri del suo Comitato consultivo sui mercati globali (GMAC) e della sua Sottocommissione sui mercati degli asset digitali (DAMS).

Tra gli ultimi nominati al DAMS figurano Katherine Minarik di Uniswap Labs, Avery Ching di Aptos Labs, James J. Hill di BNY e Ben Sherwin di Chainlink Labs, figure chiave nell’infrastruttura blockchain, nella politica legale e nella strategia istituzionale delle criptovalute.

Le nomine segnalano il continuo impegno della CFTC a integrare le competenze del settore nel processo decisionale relativo alle risorse digitali.

A settembre, il membro del Congresso Zachary Nunn ha chiesto al Tesoro degli Stati Uniti di avviare una revisione della sicurezza nazionale delle società cinesi Bitmain e Cango, citando le preoccupazioni per la loro crescente presenza nel settore del mining di criptovalute negli Stati Uniti.

In una lettera inviata al segretario al Tesoro Scott Bessent, Nunn ha indicato le strutture proprietarie opache, i potenziali legami con lo Stato e i rischi per le infrastrutture nazionali come motivi per un’indagine del Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS).

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$3,925,982,437,362
-5.37

Altri articoli in evidenza

Approfondimenti
Un tweet di Elon Musk fa salire FLOKI del 27% in un giorno
Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
2025-10-20 17:00:00
Previsione Prezzi
Le crypto tornano a crescere con XRP, Pi Coin ed Ethereum in primo piano
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-10-20 16:00:00
Aniello Raul Barone
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo