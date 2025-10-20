Vertice tra industria cripto e senatori democratici negli USA
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Un gruppo formato dai più importanti dirigenti del settore delle criptovalute ha in programma di incontrare mercoledì i senatori democratici per discutere il futuro della legislazione statunitense sulla struttura del mercato delle criptovalute.
La giornalista Eleanor Terrett, in un post su X, riferisce che l’incontro, guidato dalla senatrice Kirsten Gillibrand, coincide con lo stallo dei negoziati bipartisan sulle norme globali in materia di criptovalute, che al momento continuano a rimanere bloccati al Congresso.
La senatrice Gillibrand, co-promotrice del Responsible Financial Innovation Act insieme alla senatrice Cynthia Lummis, è emersa come una delle poche democratiche a sostenere apertamente la chiarezza normativa nel settore.
I principali CEO del settore delle criptovalute si uniranno ai senatori democratici per una tavola rotonda sulla struttura del mercato
Tra i dirigenti che dovrebbero partecipare all’incontro di mercoledì figurano Brian Armstrong, CEO di Coinbase, Sergey Nazarov di Chainlink, Mike Novogratz di Galaxy Digital, David Ripley di Kraken, Hayden Adams di Uniswap, Dante Disparte di Circle, Stuart Alderoty di Ripple, Rebecca Rettig di Jito Labs, Miles Jennings di a16z Crypto e Kristin Smith del Solana Policy Institute.
Terrett ha dichiarato che potrebbero aggiungersi altri partecipanti.
L’incontro testimonia il continuo impegno tra i legislatori e i leader del settore, nonostante il rallentamento del processo legislativo.
La scorsa settimana, gli analisti di TD Cowen hanno avvertito che i ritardi nei negoziati potrebbero rinviare qualsiasi progresso sulla legislazione relativa alla struttura del mercato delle criptovalute oltre le elezioni di medio termine del prossimo anno.
Mentre il GENIUS Act, incentrato sulla regolamentazione delle stablecoin, è stato approvato rapidamente, la legislazione sulle criptovalute ha subito una battuta d’arresto politica.
I senatori repubblicani hanno presentato un proprio disegno di legge che delinea la giurisdizione tra la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), introducendo al contempo il concetto di “attività accessorie” per determinare quali token non debbano essere trattati come titoli.
I democratici, nel frattempo, starebbero elaborando un quadro normativo concorrente.
Nel frattempo ha suscitato molte critiche, sia da parte dei repubblicani che dell’industria delle criptovalute, una proposta di sei pagine trapelata che, secondo quanto riferito, si concentra sulla lotta alle attività illecite nella DeFi, in quanto potrebbe soffocare l’innovazione.
La prossima tavola rotonda di Gillibrand potrebbe segnare un rinnovato sforzo per colmare il divario e riportare in primo piano il tanto atteso disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute.
La CFTC aggiunge leader del settore delle criptovalute al Comitato consultivo globale
Il mese scorso, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha nominato alcuni leader del settore delle criptovalute come nuovi membri del suo Comitato consultivo sui mercati globali (GMAC) e della sua Sottocommissione sui mercati degli asset digitali (DAMS).
Tra gli ultimi nominati al DAMS figurano Katherine Minarik di Uniswap Labs, Avery Ching di Aptos Labs, James J. Hill di BNY e Ben Sherwin di Chainlink Labs, figure chiave nell’infrastruttura blockchain, nella politica legale e nella strategia istituzionale delle criptovalute.
Le nomine segnalano il continuo impegno della CFTC a integrare le competenze del settore nel processo decisionale relativo alle risorse digitali.
A settembre, il membro del Congresso Zachary Nunn ha chiesto al Tesoro degli Stati Uniti di avviare una revisione della sicurezza nazionale delle società cinesi Bitmain e Cango, citando le preoccupazioni per la loro crescente presenza nel settore del mining di criptovalute negli Stati Uniti.
In una lettera inviata al segretario al Tesoro Scott Bessent, Nunn ha indicato le strutture proprietarie opache, i potenziali legami con lo Stato e i rischi per le infrastrutture nazionali come motivi per un’indagine del Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS).