Una società tech cinese prepara un’ondata di azioni per comprare ancora Bitcoin

La società cinese ha 5.833 BTC in bilancio, con un valore contabile di 480 milioni di dollari secondo il 10-Q depositato a marzo 2025.

Next Technology Holding, società cinese che opera nel settore tecnologico, ha presentato una richiesta di registrazione per offrire fino a 500 milioni di dollari in azioni ordinarie (quote societarie con diritto di voto e accesso ai dividendi).

Secondo alcune fonti, parte dei fondi potrebbe essere destinata all’acquisto di altri Bitcoin. La società punta ad avere maggiore flessibilità finanziaria, riservandosi la possibilità di raccogliere liquidità nel tempo.

La società cinese continua a puntare su Bitcoin

In base ai report e i documenti normativi, la società cinese ha già 5.833 BTC nel suo bilancio. Il 10-Q di Next Technology Holding del marzo 2025 riporta un valore contabile dei suoi investimenti nell’asset di circa 480 milioni di dollari.

La strategia di Next Technology Holding di usare la liquidità aziendale per accumulare Bitcoin ha già avuto un impatto sul prezzo delle sue azioni. Quando, all’inizio dell’anno, la società ha comunicato di aver acquistato 5.000 BTC, come indicato nei documenti ufficiali, il titolo ha registrato forti oscillazioni.

Per alcuni trader, l’emissione di nuove azioni legata a questi acquisti è vista come un modo per accelerare la crescita del patrimonio aziendale. Altri azionisti, invece, temono una possibile diluizione del valore delle azioni, soprattutto se l’offerta sarà di dimensioni rilevanti.

La società opta per una registrazione shelf S-3 per l’emissione dei titoli

Secondo i documenti depositati presso la SEC, la richiesta presentata da Next Technology è una classica registrazione shelf S-3.

Questo tipo di registrazione permette alla società di pre-approvare l’emissione dei titoli, in modo da non procedere subito con la vendita e non richiedere ogni volta una nuova procedura. L’emissione potrà avvenire in qualsiasi momento, quando la direzione lo riterrà opportuno e le condizioni di mercato lo permetteranno.

In pratica, permette maggiore flessibilità nei tempi e nelle modalità di raccolta di capitale.

Gli acquisti della società potrebbero influire sull’andamento di Bitcoin?

Se Next Technology decidesse di vendere le azioni e destinare i proventi all’acquisto di Bitcoin, potrebbe contribuire ad aumentare la domanda nel mercato spot.

Con 5.833 BTC già in bilancio, un nuovo acquisto sarebbe rilevante per la strategia aziendale, ma il suo impatto sul mercato sarebbe limitato, considerando l’enorme volume di scambi giornalieri su Bitcoin.

Secondo gli analisti, l’impatto di un’operazione come quella di Next Technology non dipende solo dall’entità degli acquisti, ma anche dal tempismo e dalla presenza di altri grandi player attivi nello stesso momento.

Dal documento depositato alla SEC emerge che Next Technology ha piena libertà di manovra: può muoversi lentamente o agire rapidamente, a seconda delle valutazioni interne. Restano aperti alcuni rischi, come la diluizione delle azioni, la volatilità del titolo NXTT e le modalità di gestione e contabilizzazione dei Bitcoin acquistati.



