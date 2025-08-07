Un trader trasforma $2.900 in $3,7 milioni con questa meme coin

Un trader ha trasformato $2.900 in $3,7 milioni con questa meme coin
Grazie a un’operazione condotta con una magistrale tempistica, in soli tre mesi e mezzo un trader di criptovalute ha realizzato un guadagno pari a 1.300 volte il capitale investito inizialmente.
Secondo gli ultimi dati on-chain di Solscan il 6 agosto, il trader in questione, che opera con lo pseudonimo frostx.sol, ha trasformato un investimento di 2.900 dollari in 3,78 milioni di dollari negoziando la meme coin TROLL.
I dettagli della transazione mostrano che il trader ha inizialmente acquistato 20,91 milioni di token TROLL per 2.900 dollari. Da allora, ha venduto una piccola parte, 2,55 milioni di token, per circa 50.700 dollari, continuando a detenere i restanti 18,36 milioni, ora valutati circa 3,73 milioni di dollari.
Questi guadagni coincidono con un massiccio afflusso di capitali in TROLL nell’ultima settimana. Al momento della pubblicazione, il token era scambiato a 0,1665 dollari, con un aumento del 191,31% negli ultimi sette giorni.
Perché TROLL è in rialzo
La rapida ascesa di TROLL può essere attribuita a una serie di fattori, in particolare all’influenza di Pump.fun, una piattaforma nota per il lancio e la cura di meme coin guidati dalla comunità.
Dopo essere passato dalla creazione di token grezzi al supporto di progetti comunitari selezionati, Pump.fun ha designato TROLL come uno dei suoi token Community Takeover (CTO).
Lo status di CTO ha garantito a TROLL una maggiore visibilità attraverso una promozione curata, una maggiore trazione sui social media e potenziali incentivi di condivisione dei ricavi.
Un banner pubblicato da Pump.fun, che mostrava i suoi token più promettenti, ha contribuito a catapultare TROLL al suo massimo storico.
A dare ulteriore slancio è stata la recente quotazione di TROLL sull’exchange centralizzato KuCoin, anche se la maggior parte del volume di scambi rimane concentrato su piattaforme decentralizzate come PumpSwap DEX e Meteora.
