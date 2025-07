Pump Fun (PUMP) vola del 30%: ecco i motivi dietro l’improvviso rally

PUMP, è aumentato del 30% oggi, nonostante il mercato generale sia in calo, grazie all’entusiasmo che si è creato. Ecco perché.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

PUMP, il token principale della popolare piattaforma di lancio di meme coin Pump.fun, oggi è sotto i riflettori.

In 24 ore ha messo a segno un impressionante guadagno del 30% e si distingue in mezzo a una folla di asset digitali che oggi è in caduta libera a causa del crollo del mercato crypto.

Le sorti di questo token non sono state lineari. Dal momento del lancio ha subito un crollo violento mentre oggi sembra recuperare terreno. Il merito va al rinnovato interesse degli investitori.

3 motivi per cui PUMP di Pump.fun è salito del 30% oggi

Il token PUMP sta sfidando il crollo del mercato crypto. È scambiato a 0,003195 dollari con una capitalizzazione di mercato di 1,13 miliardi di dollari.

Fonte CoinMarketCap

L’aumento è arrivato proprio mentre l’interesse degli investitori ha ricevuto una spinta, come dimostrano un volume di scambi di 630,5 milioni di dollari e un open interest sui futures da 507,55 milioni di dollari, dopo un balzo del 38,5%.

A tutto questo hanno contribuito il programma di buyback di Pump.fun e altri fattori.

Programma di buyback con il 100% delle commissioni

Pump.fun ha lanciato un’iniziativa di buyback in cui il 100% delle commissioni giornaliere, pari a circa 210.000 dollari, viene utilizzato per ricomprare il token sul mercato.

Il 30 luglio, sono stati spesi 12.000 SOL, equivalenti a 2,16 milioni di dollari, per finanziare il riacquisto dei token. L’obiettivo, in questi casi, è ridurre l’offerta di circolante e agire sulle dinamiche di domanda e offerta, quindi di prezzo.

PumpFun have pivoted to what seems to be 100% token buybacks.



98% of yesterday's PumpFun / PumpSwap revenue went to buying $PUMP today. pic.twitter.com/RXyqCJEBN9 — Adam (@Adam_Tehc) July 30, 2025

Questa decisione è stata presa dopo che la piattaforma ha registrato un calo dei ricavi del 92% rispetto a gennaio 2025. Secondo gli esperti, questa scelta ha fatto aumentare i volumi e ha riacceso l’interesse degli investitori.

Rottura tecnica e rally di sollievo

Dopo essere sceso dell’81% dal massimo storico di 0,012 dollari fino a un minimo di 0,0022 dollari, a causa del rinvio dell’airdrop da parte del cofondatore, il token PUMP il 29 luglio ha superato una linea di resistenza discendente.

Questa rottura ha creato un nuovo supporto e ha dato il via al rally a cui stiamo appena assistendo.

Cresce l’interesse della community e le whale stanno accumulando

Ad alimentare il rally ha dato un grande contributo la community, elemento essenziale per favorire il rialzo del 30% di oggi.

Tutto è iniziato quando Machi Big Brother ha aperto una posizione long, influenzando la fiducia degli utenti. Anche se oggi chiude una posizione in perdita, continua a possedere PUMP per un valore di 14,3 milioni di dollari in un altro conto.

Un’altra whale, 8RwxXR, ha speso 3,16 milioni di dollari per comprare 1,06 miliardi di token PUMP a 0,00297 dollari, secondo quanto riferisce Lookonchain. Pare che un solo trader abbia acquistato token per un valore di 68,65 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, prova di una domanda molto alta.

In sintesi, il buyback e l’interesse delle whale hanno guidato il rally del prezzo del token Pump.fun di oggi. Nonostante il risultato sia notevole, restano alcuni dubbi sulla sua stabilità, considerando i recenti crolli e le condizioni attuali del mercato.

Si rinnova l’interesse per le meme coin

Il mercato delle meme coin torna a registrare risultati interessanti. In questo momento si affacciano nuovi progetti in grado di catalizzare l’interesse degli investitori e attirare capitali.

