Trump Media aggiorna la domanda per l’ETF su Bitcoin (ma i dati più attesi non ci sono)
La società Trump Media, che gestisce la piattaforma social Truth Social, ha presentato alla SEC una modifica alla domanda di registrazione S-1 per il suo ETF su Bitcoin.
L’analista senior ETF di Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas, ha però evidenziato che la modifica non include dettagli essenziali, come la commissione o il simbolo ticker del fondo.
Balchunas aveva precedentemente affermato che l’ETF spot potrebbe avere difficoltà a distinguersi, dato il suo ingresso tardivo sul mercato e lo spazio già affollato e competitivo.
Il lancio dell’ETF spot su Bitcoin è soggetto all’approvazione, da parte della SEC, della domanda di registrazione S-1 e del modulo 19b-4, a seguito della quale l’ETF sarà quotato sul NYSE Arca.
Secondo un comunicato pubblicato lunedì 11 agosto, l’exchange Crypto.com svolgerà il ruolo di custode e fornitore di liquidità per Bitcoin, mentre la società di gestione patrimoniale Yorkville America Digital agirà come sponsor del fondo.
Se approvato, “l’ETF deterrà direttamente Bitcoin e offrirà le sue quote agli investitori, con l’obiettivo di riflettere l’andamento del prezzo di Bitcoin”.
La modifica depositata lunedì dalla SEC al modulo S-1 originale presentato il 5 giugno 2025 non conteneva un riepilogo esplicito delle modifiche. Tuttavia, rifletteva gli aggiornamenti da giugno ad agosto 2025 sulla base di confronti, inclusi eventi recenti e informazioni più dettagliate.
Ad esempio, il nuovo S-1 ha aggiunto dettagli sull’accordo di cooperazione per gli asset digitali dell’aprile 2025 e sulle politiche per la gestione dei diritti accessori, come gli airdrop. Ha inoltre aggiornato le piattaforme CF Benchmarks Index e chiarito le procedure operative per la creazione e il rimborso delle azioni.
Sul fronte dei rischi e della regolamentazione, le modifiche includono l’ampliamento dei recenti eventi, come il GENIUS Act, aggiungendo i rischi legati alle stablecoin. Inoltre, sono state incluse discussioni sugli hard fork e sugli sviluppi normativi fino ad agosto 2025, come i decreti esecutivi.
Inoltre, il documento ha modificato il Trust Agreement in una versione riformulata datata 2025.
Trump Media entra a far parte della potente concorrenza di Wall Street
Il mercato degli ETF spot su Bitcoin è già dominato da gestori patrimoniali di grosso calibro, come BlackRock, Fidelity, Grayscale e Ark Invest. Queste società hanno una solida base di investitori e una comprovata esperienza nell’offerta di prodotti a basso costo e ad alta liquidità.
Data l’elevata concorrenza, Truth Social ETF potrebbe offrire commissioni molto più basse o un valore differenziato per guadagnare terreno. Oltre al prezzo, il fondo deve conquistare la fiducia degli investitori alla pari delle società consolidate.
Sebbene non ci sia una data specifica per il lancio, la decisione di collaborare con fornitori di infrastrutture consolidati come Crypto.com potrebbe aiutare il fondo a resistere al controllo normativo.
