Tom Lee: “Bitcoin può crollare del 50%, anche nell’era degli ETF”

Ultimo aggiornamento: Ottobre 25, 2025

In un’intervista con Anthony Pompliano, conduttore del celebre The Pomp Podcast, punto di riferimento per il mondo Bitcoin, Tom Lee, cofondatore e analista di Fundstrat Global Advisors e tra i primi strategist di Wall Street ad abbracciare il settore crypto, ha dato una cattiva notizia ai possessori di Bitcoin.

Secondo l’analista, la valuta digitale creata da Satoshi Nakamoto potrebbe perdere fino al 40-50% del suo valore, anche se sostenuto tramite gli ETF dei grandi gruppi finanziari come BlackRock e Fidelity.

Secondo la sua tesi, Bitcoin amplifica i movimenti di Wall Street e fintanto che resta correlato al mercato azionario, nessuno può dirsi al riparo da violenti scossoni.

Durante il podcast, Lee ha anche confermato la sua previsione che vede BTC a 200.000 o 250.000 dollari entro fine anno. Ha però sottolineato che, anche a quei livelli, un crollo del 50% lo riporterebbe a 125.000 dollari. Se invece i massimi fossero già alle spalle, un -50% dal prezzo attuale significherebbe tornare a 55.000 dollari, ovvero ai livelli di settembre 2024.

I sat down with @fundstrat to discuss whether AI is a bubble, why this may be the most hated stock market rally in history, and how misleading economic data shapes investor sentiment.



Tom also shares his latest views on Bitcoin, Ethereum, and why innovation in crypto markets is… pic.twitter.com/5GSKz5V1X0 — Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) October 24, 2025

Per Lee si tratta di un rischio reale. Per questo ha ricordato come nel 2021 Bitcoin ha perso quasi la metà del suo valore dopo aver toccato un nuovo ATH a 69mila dollari.

Le altre previsioni su Bitcoin

Anche secondo l’analista Peter Brandt, il grafico attuale di Bitcoin è simile a quello del mercato della soia negli anni ’70 che, dopo un rally spettacolare, crollò del 50%.

Non tutti, però, sono così pessimisti: Michael Saylor (Strategy) ha dichiarato che “l’inverno crypto non tornerà mai più.”

Lo stesso Tom Lee sembra invece più prudente, a suo avviso Bitcoin sta entrando in un nuovo ciclo, più lungo dei precedenti, dove gli aumenti di prezzo saranno più lenti e le correzioni più profonde.

Tom Lee punta su Ethereum mentre scoppia la bolla dei DAT

L’analista ha anche confermato di aver acquistato 1,5 miliardi di dollari di ETH dopo il recente crash, che per lui non è stato un segnale di debolezza ma un’occasione per accumulare la valuta di Vitalik Buterin.

Ha poi messo in guardia gli investitori dalle Digital Asset Treasuries (DAT), ovvero le società di Treasury che accumulano criptovalute o Bitcoin. Secondo Lee il valore di mercato delle quote delle Digital Asset Treasuries è inferiore rispetto alle crypto che detengono: in pratica, gli investitori stanno pagando meno del valore reale degli asset sottostanti, segno che la fiducia si sta incrinando o che la bolla speculativa si sta sgonfiando.

Infine, parlando con con Cathie Wood (CEO di ARK Invest e nota sostenitrice di Bitcoin ed Ethereum), ha paragonato il futuro di Ethereum al passaggio epocale che Wall Street fece nel 1971 quando, dopo la fine della convertibilità del dollaro in oro decisa da Nixon, i capitali si spostarono progressivamente dall’oro alle azioni come principale riserva di valore.