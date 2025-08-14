Thumzup Media: aumento di capitale e accordo con Coinbase per potenziare XRP

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 14, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Thumzup Media ha annunciato due novità: un aumento di capitale da 50 milioni di dollari e un rafforzamento della partnership con Coinbase. L’azienda punta così ad accelerare le operazioni di mining di criptovalute e a consolidare il proprio tesoro di XRP e altri asset digitali.

La strategia di Thumzup Media (e di Donald Trump)

Thumzup is stepping up its game. We are scaling into large-scale #crypto mining and strategic #blockchain investments, building on our Digital Asset Treasury to seize opportunities in one of the fastest-growing sectors in the world.



Read the press release:… pic.twitter.com/djtFmWo2MC — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) August 13, 2025

In un comunicato stampa, Thumzup Media Corporation, una società quotata al Nasdaq e con importanti legami con la famiglia Trump, ha confermato di aver completato un’offerta pubblica secondaria, raccogliendo 50 milioni di dollari a 10 dollari per azione. I proventi saranno utilizzati per acquisire apparecchiature di mining all’avanguardia e costruire una riserva di criptovalute diversificata che includa XRP, BTC, ETH, SOL e LTC.

La decisione segue l’autorizzazione precedentemente concessa alla società di aumentare le proprie partecipazioni in criptovalute oltre a Bitcoin, puntando a un portafoglio di asset digitali da 250 milioni di dollari che includa anche USDC e DOGE. Il consiglio di amministrazione di Thumzup ha approvato una strategia di allocazione che consente fino al 90% delle attività liquide di essere detenute in criptovalute.

Thumzup 🤝 @Coinbase. We are excited to announce the expansion of this strategic relationship with the most trusted crypto exchange as we accelerate cryptocurrency accumulation. 🚀



Dive into the press release: https://t.co/pOaScbj1wm $TZUP $COIN pic.twitter.com/tGYxdxMWJj — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) August 13, 2025

In particolare, Thumzup ha rivelato di voler approfondire il rapporto con Coinbase Prime, che continuerà a fungere da custode e broker principale per XRP e gli altri asset crypto della società. La piattaforma offre servizi di trading, finanziamento e custodia di livello istituzionale, supportati da garanzie conformi agli standard NYDFS.

Robert Steele, CEO di Thumzup Media, ha definito questa mossa un passo chiave per costruire uno dei tesori di asset digitali più strategicamente gestiti:

“Espandere la nostra collaborazione con Coinbase Prime rafforza il nostro impegno nel costruire uno dei tesori di asset digitali più strategicamente gestiti e orientati alla crescita nei mercati pubblici.”

Ha inoltre sottolineato come l’infrastruttura di Coinbase Prime abbia permesso all’azienda di potenziare sia l’accumulazione sia le attività di mining

Ryan Ballantyne, Head of Corporate Client Strategy di Coinbase, ha sottolineato il ruolo della piattaforma nell’assistere le organizzazioni nell’espansione delle loro strategie in criptovalute, offrendo “sicurezza di livello militare” e opzioni di custodia affidabili.

Nel maggio 2025, Thumzup ha istituito una linea di credito garantita da Bitcoin con Coinbase Prime, ottenendo accesso a capitale flessibile per alimentare la sua strategia Digital Asset Treasury (DAT). Questa nuova mossa di diversificazione ha coinciso anche con il nuovo massimo storico raggiunto da Bitcoin.

Thumzup amplia la propria espansione istituzionale nelle criptovalute

La mossa di Thumzup segue una tendenza crescente di società quotate in borsa che si diversificano nel settore delle criptovalute. Solo ieri, Vivopower ha annunciato la partnership con Crypto.com per gestire la custodia istituzionale dei propri asset digitali, incluso XRP.

Nel frattempo, Metaplanet Inc., società giapponese, ha riportato un rendimento del 468% su Bitcoin nel secondo trimestre del 2025, con 18.113 BTC valutati 2,1 miliardi di dollari. Questo risultato è arrivato dopo un acquisto di BTC da 61 milioni di dollari, posizionando l’azienda come il quarto maggiore detentore corporativo di Bitcoin a livello globale.

La mossa di Thumzup si aggiunge a una serie di aggiornamenti provenienti da società legate alla famiglia Trump. Recentemente, ALT5 Sigma ha chiuso un’offerta diretta registrata da 1,5 miliardi di dollari per lanciare la sua strategia di tesoreria World Liberty Financial (WLFI).

Questa iniziativa mira a rafforzare il bilancio dell’azienda e sostenere l’espansione a lungo termine, indicando che le organizzazioni affiliate a Trump continuano a spingere nella costruzione di tesorerie in criptovalute e nella gestione estesa degli asset.