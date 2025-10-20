BTC $110,820.63 1.60%
Altcoin News

Tasse crypto in Italia: la bozza conferma il 33% nel 2026 a meno che…

bitcoin criptovalute Italia tasse
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Christian Boscolo
Christian Boscolo
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Bandiera italiana con moneta Bitcoin dorata e grafici fiscali crypto

Per parlare di criptovalute e tasse in Italia, vale la pena fare un piccolo riassunto di quanto avvenuto in questi ultimi anni. Qui trovate la guida 2025 alla dichiarazione crypto.

Il 2025 è infatti l’ultimo anno in cui si possono pagare le plusvalenze crypto con un’aliquota del 26%, mentre dal 2026 è previsto un incremento al 33%.

Questa almeno la situazione, ad oggi, anche se in questi giorni si sta preparando una nuova legge di bilancio 2026 crypto, che contiene alcune modifiche.

La nuova bozza sulle criptovalute

Senza girarci troppo intorno, la novità per il 2026 è un abbassamento dell’aliquota con un ritorno al 26%, ma solo con plusvalenze realizzate con stablecoin ancorate all’euro. In pratica, il beneficio non riguarderebbe le conversioni in valuta fiat né le plusvalenze su Bitcoin, Ethereum o altri asset volatili.

In sostanza, viene introdotta un’aliquota agevolata al 26% (equiparata a quella delle rendite finanziarie) per le plusvalenze su token ancorati all’euro, regolamentati secondo il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA).

Viene inoltre precisato che la semplice conversione tra euro e token ancorati all’euro non costituisce plusvalenza o minusvalenza: quindi, non è un evento tassabile se si convertono euro-stablecoin in euro.

Bozza articolo 13 legge bilancio 2026 su tassazione criptovalute italiane
Estratto dell’articolo 13 della bozza di Legge di Bilancio 2026 – Disposizioni in materia di criptovalute.
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Bozza Legge di Bilancio 2026 (versione 18 ottobre 2025).

Considerazioni finali

Insomma, si tratta di una soluzione ibrida che vuole premiare con una tassazione al 26%, e quindi equiparata ad altri prodotti finanziari, solo con l’utilizzo di stablecoin ancorate all’euro.

L’idea di questa bozza è senza dubbio quella di frenare l’emorragia di capitali verso le stablecoin USA, mentre l’UE cerca disperatamente di dare il via libera a una sua stablecoin ufficiale, al momento in colpevole ritardo, e che probabilmente non vedrà la luce prima del 2027 o 2028.

Per ora si tratta di una bozza, il testo verrà discusso in Parlamento per la definitiva approvazione e c’è ancora spazio per le modifiche.

Inutile aggiungere che questo sforzo da solo non basta, e rende il trading e l’utilizzo delle criptovalute in Italia palesemente iniquo.

Questo perché la tassazione derivante da prodotti finanziari che sono direttamente collegati alle crypto, come ad esempio gli ETF sia spot sia futures, rimane invece al 26%, un controsenso difficile da digerire.

Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
