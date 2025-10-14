BTC $110,480.46 -3.61%
Cryptonews Bitcoin News

Strategy aumenta le riserve in BTC con un acquisto da 27,2 milioni di dollari

bitcoin
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore

Aniello Raul Barone
Aniello Raul Barone
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Le riserve Bitcoin di Strategy, già cospicue, continuano a crescere. Con l’acquisto avvenuto in una serie di tranche tra il 6 e il 12 ottobre, la società ha accumulato 220 Bitcoin per un valore complessivo di 27,2 milioni di dollari, a un prezzo medio di 123.561 dollari per Bitcoin.

La tesoreria BTC della società sale quindi a 640,250 BTC, come risultato di acquisti aggregati del valore di 47,38 miliardi a un prezzo medio BTC di 74.000 dollari.

Con il suo ultimo shopping, Strategy conferma Bitcoin come asset principale per la riserva di tesoreria e prosegue la serie di vendite azionarie tuttora in corso, attraverso il suo programma ATM (At-The-Market), un meccanismo che consente alle società di raccogliere capitale vendendo sul mercato azioni appena emesse.

L’espansione strategica su più classi di asset

Oltre ai programmi ATM attivi con cui ha ottenuto ricavi per circa 27,3 milioni di dollari, Strategy possiede tutta la forza economica per le emissioni future.

Al 12 ottobre la società deteneva 1,7 miliardi, 4,1 miliardi e 20,3 miliardi e 15,9 miliardi per le emissioni sotto le sue classi di asset privilegiate e standard (rispettivamente, STRF, STRD, STRK e MSTR).

Tabella riepilogativa degli acquisti di Bitcoin di Strategy Inc. nella settimana 6–12 ottobre 2025.
Fonte: Filing ufficiale Strategy Inc., ottobre 2025.

Sono numeri che aprono la strada verso un aumento consistente delle riserve Bitcoin e lasciano intuire che – in base all’evoluzione delle condizioni di mercato – potrebbero verificarsi ulteriori acquisti.

Si rafforza la leadership tra le tesorerie Bitcoin

Con un patrimonio in gestione di 640.250 Bitcoin, Strategy si posiziona tra le principali società a livello mondiale per Bitcoin detenuti, insieme ad altre società di Treasury e nomi famosi del mondo della finanza con modelli di tesoreria simili.

La decisione di Strategy riflette la crescente fiducia degli investitori istituzionali nei confronti di Bitcoin, anche a seguito della politica monetaria più restrittiva e della maggiore chiarezza normativa nei principali mercati crypto.

Attraverso strategie che fondono creatività nella raccolta di capitali e accumulo costante di asset, Strategy conferma il suo ruolo di riferimento per l’integrazione di Bitcoin nei bilanci delle società.

Aniello Raul Barone
