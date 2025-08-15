Stellar accelera Pi Network: dal mining mobile agli asset reali tokenizzati
Pi Network potrebbe presto rivestire un ruolo importante nel mercato in crescita degli asset tokenizzati.
Lo rivela il progetto Stellar, che di recente ha aderito all’associazione ERC-3643, offrendo a reti come Pi l’opportunità di partecipare al settore perfettamente a norma di legge e praticamente illimitato degli asset del mondo reale in versione digitale.
La partnership di Stellar con ERC-3643 prepara il terreno
La Stellar Development Foundation (SDF) ha annunciato la sua adesione all’Associazione ERC-3643.
Questo potrebbe portare la tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA) nell’ecosistema di Pi Network, dato che è sviluppato all’interno dell’ecosistema Stellar.
ERC-3643, creato da Tokeny, è un sistema blockchain dedicato esclusivamente a “token permissioned”.
Si tratta di quegli asset digitali che integrano i criteri per adempiere ai requisiti di legge. In breve assicurano che solo partecipanti verificati e legittimi possano comprare, possedere o scambiare questi asset, nel rispetto delle rigorose normative globali.
Aderendo all’Associazione ERC-3643, la SDF mira a migliorare l’intero processo di tokenizzazione degli asset reali sulla rete Stellar. L’obiettivo principale è incoraggiare l’uso di questi asset assicurando massima conformità grazie alla collaborazione con emittenti di asset, istituzioni e sviluppatori blockchain.
Inoltre, la SDF vuole lavorare all’interoperabilità cross-chain tra Stellar ed Ethereum. In questo modo gli asset tokenizzati conformi potrebbero muoversi facilmente tra diverse reti blockchain, rendendo i mercati tokenizzati regolamentati più accessibili a livello mondiale.
“Aderire all’Associazione ERC3643 riflette la nostra convinzione che standard aperti, solidi elementi di conformità e interoperabilità siano essenziali per scalare gli asset tokenizzati del mondo reale”, ha dichiarato Tomer Weller, CPO della Stellar Development Foundation.
Il presidente dell’Associazione, Dennis O’Connell, ha definito il coinvolgimento di Stellar un “traguardo importante” che permette di combinare la capacità di Stellar di assicurare transazioni veloci ed efficienti con un contesto a norma di legge secondo la definizione delle principali autorità di vigilanza sui mercati, inclusa la SEC statunitense.
Cosa ci guadagna Pi Network
Pi Network, sviluppato su Stellar Core, potrebbe ottenere un vantaggio diretto grazie a questa spinta verso la tokenizzazione a norma di legge degli RWA.
L’analista Dr Altcoin, tra i massimi sostenitori di Pi Network, ha spiegato che questa notizia crea le condizioni ottimali perché Pi operi nel settore della tokenizzazione degli asset del mondo reale. Questa ipotesi era stata formulata già anni fa dallo stesso co-fondatore di Pi, Nicolas Kokkalis.
Pi potrebbe emettere azioni tokenizzate utilizzando il framework ERC-3643 su Stellar, garantendo che solo investitori verificati possano scambiarle. In questo modo, il suo ecosistema potrebbe operare nel contesto del trading dei titoli tokenizzati operando secondo normative riconosciute a livello globale e senza barriere.
Stellar ha da poco annunciato di stare preparando il lancio del nuovo aggiornamento Protocollo 23 che migliorerebbe anche le performance di Pi Network.
L’ecosistema Pi, a quel punto, potrebbe anche eseguire dApp dal suo Pi AI App Studio su un framework completamente decentralizzato. Il vantaggio sarebbe evidente e l’effetto potrebbe essere un apprezzamento del valore di Pi Coin a lungo termine.
Gli effetti combinati della partnership con ERC-3643 da parte di Stellar e il prossimo lancio del Protocollo 23 potrebbero essere positivi per Pi Network.
Se gli sviluppatori di Pi sapranno cogliere queste opportunità, il progetto potrebbe evolversi in una rete globalmente connessa che alimenta i mercati finanziari del mondo reale.
