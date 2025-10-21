Un wallet collegato a SpaceX di Elon Musk trasferisce $268 milioni in Bitcoin

A luglio, SpaceX aveva già trasferito 1.308 BTC, per un valore di circa 153 milioni di dollari, ai wallet Coinbase Prime.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 21, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Secondo i dati del sito di analisi Arkham Intelligence, martedì 21 ottobre un wallet collegato a SpaceX ha trasferito 268 milioni di dollari in Bitcoin a due indirizzi separati.

Secondo l’analista on-chain Ai Yi, il trasferimento dal conto SpaceX segue una pausa di tre mesi. Presumendo che la mossa sia probabilmente una manovra interna di gestione e non una vendita, l’analista ha suggerito:

“A luglio, il trasferimento improvviso di SpaceX ha visto il suo indirizzo di destinazione contrassegnato da Arkham come indirizzo Coinbase Prime Custody. Questa volta, potrebbe trattarsi semplicemente di una riorganizzazione del wallet”.

SpaceX 时隔三个月再次转出价值 2.68 亿美元的 $BTC



其中 1187 枚 BTC 已转移至地址 bc1qq…4sduw，1208 枚转移至地址 bc1qj7…6kqef，目前两个接收地址都暂未转移或卖出



不过需要注意的是：七月时 SpaceX 的突发转账，其接收地址已被 Arkham 标记为 Coinbase Prime Custody… https://t.co/ZerD9mJcSB pic.twitter.com/D0L2mnLEOa — Ai 姨 (@ai_9684xtpa) October 21, 2025

I trasferimenti di fondi di SpaceX seguono uno schema

Secondo i dati on-chain, 1.187 BTC sono stati trasferiti all’indirizzo che inizia con “bc1qq…” e 1.208 BTC all’indirizzo che inizia con “bc1qj7…”. Al momento, i fondi rimangono nei wallet e non sono stati né trasferiti ulteriormente né venduti.

Il recente movimento di fondi mostra schemi simili a quelli precedenti. A luglio, SpaceX ha trasferito 1.308 BTC, per un valore di circa 153 milioni di dollari, ai wallet Coinbase Prime.

Questi movimenti hanno portato a speculazioni sulle partecipazioni in Bitcoin di SpaceX. Un utente ha ipotizzato che la strategia di riserva in BTC dell’azienda sembri “più aggressiva”, mentre gli analisti ritengono che i trasferimenti siano solo parte di una gestione efficiente dei wallet.

È interessante notare che, secondo Arkham Intelligence, SpaceX deteneva un tempo una posizione molto più consistente – circa 28.000 BTC al suo picco nell’aprile 2021 – ma ha ridotto le dimensioni durante le turbolenze di mercato del 2022.

A seguito del recente trasferimento, il wallet collegato a SpaceX ha un saldo di 5.790 Bitcoin, per un valore di 625 milioni di dollari ai prezzi attuali.

Elon Musk tiene duro sulle criptovalute

Tra le aziende di Elon Musk, Tesla era stata un’aggressiva accumulatrice di Bitcoin; tuttavia, nel 2022 ha confermato di aver venduto il 75% dei 38.747 BTC in perdita.

Tesla è ora all’11° posto tra i principali detentori aziendali di Bitcoin, con un totale di 11.509 BTC accumulati. L’intero patrimonio in Bitcoin della casa automobilistica ha un valore di circa 1,241 miliardi di dollari ai prezzi attuali.

Combinate, le due società legate a Musk detengono ora circa 1,86 miliardi di dollari in Bitcoin sulla carta.

Nelle ultime 24 ore Bitcoin (BTC) è sceso prima del 2,71%, a 107.829 dollari, sottoperformando il mercato delle criptovalute in generale, ma al momento della stesura dell’articolo è tornato a salire a 109.900 dollari circa, riducendo la perdita giornaliera all’1,2% appena.