Solana a 400$: previsione ottimistica o una trappola?

Solana ha appena infranto una resistenza chiave che frenava la crescita da mesi, ora resta da vedere se si ripeterà il dramma di gennaio.

Solana ha superato la resistenza tra 210 e 220 dollari, crescono forza e volumi di trading e adesso non resta che interrogarsi sulle prossime mosse prezzo di SOL.

Alcuni analisti parlano di un possibile obiettivo a 400 dollari per SOL, ma non manca chi teme possa trattarsi di una nuova trappola, come già accaduto all’inizio dell’anno.

Nuovi massimi o una trappola? La previsione realistica su Solana

Il dato di partenza è che Solana ha appena rotto una resistenza chiave che gli analisti tenevano d’occhio da tempo nella fascia 210-220 dollari e lo ha fatto con decisione.

Dallo scorso marzo, SOL ha continuato a segnare massimi e minimi crescenti sul grafico giornaliero, formando un triangolo ascendente: un pattern che indica forza nella coppia SOL/USD.

Quel triangolo è stato superato con forza grazie all’entusiasmo degli investitori, mostrando l’entusiasmo del mercato in questo particolare momento.

La sensazione è che Solana sia solo all’inizio di un movimento decisivo che potrebbe portare anche a nuovi massimi storici.

Gli esperti ora guardano alla prossima resistenza, la più importante finora: la zona tra 250 e 280 dollari, che rappresenta l’ultimo ostacolo prima del possibile traguardo dei 400 dollari.

Un elemento da non sottovalutare è la trappola rialzista che si era già formata a inizio d’anno e che aveva portato a massicce liquidazioni. Se la situazione dovesse ripresentarsi, molti piccoli investitori rischierebbero perdite pesanti.

In questo contesto, la strategia più prudente è ridurre l’esposizione in prossimità delle resistenze, attendere il breakout con relativo retest e una conferma prima di cercare nuovi massimi.

Fondamentali, dati e potenza istituzionale di Solana

Di recente Galaxy Digital ha acquistato altri 706.790 SOL per un valore di 160 milioni di dollari, portando il totale in bilancio a oltre 2 milioni di SOL.

🔥 UPDATE: Galaxy Digital bought another 706,790 $SOL worth $160M, bringing a total of 2,159,182 $SOL worth $486M acquired in the last 24 hours. pic.twitter.com/4f9nmnjnrT — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 12, 2025

Inoltre il 98% dei validatori ha da poco approvato l’ultimo degli aggiornamenti in programma, Apenglow.

Questo upgrade renderà la blockchain ancora più veloce, confermando Solana tra i leader delle Layer 1. La scalabilità aumenterà di conseguenza e la latenza sarà ridotta a soli 100 millisecondi.

⚡️ #Solana announced Alpenglow — an upgrade so fast it could beat Google search speeds.



Here’s why it could redefine blockchain forever 🧵👇 pic.twitter.com/YczFjkBjTn — CCN (@CCNDotComNews) September 10, 2025

Un altro parametro sotto la lente degli analisti è il TVL (valore totale bloccato), che nelle 24 ore ha superato i 12 miliardi di dollari con una crescita del 3% e ha generato commissioni per 1,5 milioni di dollari.

Il tutto conferma il forte interesse per l’ecosistema Solana e rafforza la possibilità di nuovi massimi storici.

