Solana a 400$: previsione ottimistica o una trappola?
Solana ha superato la resistenza tra 210 e 220 dollari, crescono forza e volumi di trading e adesso non resta che interrogarsi sulle prossime mosse prezzo di SOL.
Alcuni analisti parlano di un possibile obiettivo a 400 dollari per SOL, ma non manca chi teme possa trattarsi di una nuova trappola, come già accaduto all’inizio dell’anno.
Nuovi massimi o una trappola? La previsione realistica su Solana
Il dato di partenza è che Solana ha appena rotto una resistenza chiave che gli analisti tenevano d’occhio da tempo nella fascia 210-220 dollari e lo ha fatto con decisione.
Dallo scorso marzo, SOL ha continuato a segnare massimi e minimi crescenti sul grafico giornaliero, formando un triangolo ascendente: un pattern che indica forza nella coppia SOL/USD.
Quel triangolo è stato superato con forza grazie all’entusiasmo degli investitori, mostrando l’entusiasmo del mercato in questo particolare momento.
La sensazione è che Solana sia solo all’inizio di un movimento decisivo che potrebbe portare anche a nuovi massimi storici.
Gli esperti ora guardano alla prossima resistenza, la più importante finora: la zona tra 250 e 280 dollari, che rappresenta l’ultimo ostacolo prima del possibile traguardo dei 400 dollari.
Un elemento da non sottovalutare è la trappola rialzista che si era già formata a inizio d’anno e che aveva portato a massicce liquidazioni. Se la situazione dovesse ripresentarsi, molti piccoli investitori rischierebbero perdite pesanti.
In questo contesto, la strategia più prudente è ridurre l’esposizione in prossimità delle resistenze, attendere il breakout con relativo retest e una conferma prima di cercare nuovi massimi.
Fondamentali, dati e potenza istituzionale di Solana
Di recente Galaxy Digital ha acquistato altri 706.790 SOL per un valore di 160 milioni di dollari, portando il totale in bilancio a oltre 2 milioni di SOL.
Inoltre il 98% dei validatori ha da poco approvato l’ultimo degli aggiornamenti in programma, Apenglow.
Questo upgrade renderà la blockchain ancora più veloce, confermando Solana tra i leader delle Layer 1. La scalabilità aumenterà di conseguenza e la latenza sarà ridotta a soli 100 millisecondi.
Un altro parametro sotto la lente degli analisti è il TVL (valore totale bloccato), che nelle 24 ore ha superato i 12 miliardi di dollari con una crescita del 3% e ha generato commissioni per 1,5 milioni di dollari.
Il tutto conferma il forte interesse per l’ecosistema Solana e rafforza la possibilità di nuovi massimi storici.
SNORTER è il nuovo trading bot di Solana
Mentre SOL/USD cerca di stabilizzare il trend positivo sulla spinta di Apenglow, nuovi progetti stanno sfruttando la tecnologia Solana per innovare nel settore dei trading bot.
La tecnologia avanza e chi vuole restare competitivo deve aggiornarsi costantemente su queste novità, per non rischiare di rimanere indietro.
Snorter Token (SNORTER) è il nuovo bot in prevendita e funziona su Telegram grazie alla SVM (Solana Virtual Machine), offrendo la velocità necessaria per operare sia su Solana che su Ethereum.
Tra le funzioni più interessanti ci sono il rilevamento di honeypot e la protezione contro i rugpull.
Il progetto è ora in fase di prevendita e si può partecipare con soli 0,1041 dollari per SNORT, lo staking offre un rendimento dinamico su base annua del 120%.
Finora sono già stati raccolti 3,8 milioni di dollari, a conferma di quanto l’entusiasmo per Solana possa trainare anche altri progetti legati al suo ecosistema.
