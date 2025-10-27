Previsioni prezzo Ethereum: forte crescita con ETF e Layer-2

BlackRock continua a dominare la scena e registra il maggior volume di capitali verso il suo fondo di ETH quotato in borsa.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 27, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il prezzo di Ethereum è cresciuto del 6% ieri, attestandosi sui 4.190 dollari, spinto da forti flussi in entrata verso gli ETF spo che, dall’inizio del 2025, hanno raccolto oltre 15 miliardi di dollari.

In particolare, il fondo gestito da BlackRock ha visto afflussi di capitale particolarmente alti.

Altro fattore positivo è l’imminente lancio dell’aggiornamento Pectra che sta alimentando l’ottimismo degli investitori.

Ethereum replica il modello Russell 2000

Diversi analisti nel settore crypto sottolineano come il movimento attuale del prezzo di Ethereum ricordi quello dell’indice Russell 2000 degli Stati Uniti.

Questo indice ha registrato un forte rialzo negli ultimi mesi, toccando i livelli più alti dal 2021, spinto anche dalle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

All’inizio dell’anno, ETH ha interrotto una tendenza ribassista durata quattro anni, aprendo una fase di consolidamento. Questo schema richiama quanto già visto sul Russell 2000.

Secondo gli analisti tecnici del settore crypto, questa situazione potrebbe essere il preludio a una nuova fase di crescita per ETH.

Se il modello dovesse ripetersi, Ethereum potrebbe mirare a un ritorno verso i massimi storici. Il volume degli scambi rimane un elemento chiave, perché valori elevati spesso riflettono una fiducia crescente da parte degli investitori.

Fonte Mikybull Crypto su X



Fondamentali solidi per Ethereum grazie a Layer-2 e staking di ETH

Oltre ai consistenti afflussi verso gli ETF spot di ETH, anche l’attività sulle reti Layer-2 di Ethereum, come Base e Arbitrum, sta registrando una forte crescita. Base ha superato i 927.000 utenti attivi giornalieri nel mese di ottobre.

Arbitrum si conferma una delle principali piattaforme DeFi, e circolano sulla piattaforma stablecoin per un valore di quasi 9 miliardi di dollari.

L’aggiornamento Pectra dovrebbe dare ulteriore impulso a queste reti, rendendole più efficienti e abbassando i costi di transazione, il che accresce l’attrattiva dell’ecosistema.

Anche lo staking di ETH sta contribuendo a rafforzare la fiducia degli investitori. Un rendimento medio del 4,5% sta attirando sempre più investitori istituzionali alla ricerca di ritorni stabili. L’incremento dell’attività di rete, l’efficienza delle transazioni e la domanda continua da parte degli ETF stanno consolidando i fondamentali di Ethereum.

Le meme coin emergono come alternative a Dogecoin

Per chi cerca volatilità e potenzialmente rendimenti elevati, le meme coin rappresentano un’opzione da considerare. Questo segmento sta per arricchirsi con Maxi Doge ($MAXI), una delle migliori ICO del momento che si sta già facendo notare grazie alle caratteristiche interessanti.

La prevendita ha raccolto oltre 3,785 milioni di dollari in poco tempo. L’interesse degli investitori retail sta crescendo rapidamente.

Maxi Doge è pensato per chi ama il rischio, i trader appassionati di powerlifting e chi utilizza leve finanziarie fino a 1000x.

Investire in $MAXI oggi permette di approfittare di un prezzo vantaggioso prima dell’aumento previsto per martedì. Vuoi rendimenti aggiuntivi? Blocca i tuoi token per ottenere un APY fino al 1420%.