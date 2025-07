Scoppia la bolla Conflux? Dall’hype al crollo post-upgrade 3.0

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Conflux (CFX) ha subito una brusca correzione del 25% circa ultime 24 ore, precipitando dai massimi di $0,278 raggiunti il 29 luglio dopo un rally straordinario del 161% in soli 30 giorni.

Il crollo, che ha scatenato liquidazioni per 8,57 milioni di dollari, arriva nel momento in cui l’RSI a 7 giorni si raffredda dai livelli ipercomprato di 93 punti, mentre Bitcoin consolida la sua dominanza al 60,72% e penalizzando l’intero comparto delle altcoin. Il token cinese testa ora il supporto critico di $0,174.

I catalizzatori del crollo di CFX: profit-taking e liquidazioni di massa

La violenta correzione di Conflux trova le sue radici in una combinazione esplosiva di fattori tecnici e comportamentali che hanno innescato una reazione a catena devastante. Il token, dopo aver registrato un rally parabolico del 164% in 60 giorni, ha attirato l’attenzione di trader e investitori istituzionali che hanno iniziato a monetizzare i guadagni non appena CFX ha toccato il picco storico di $0,278 il 29 luglio.

Il meccanismo scatenante è stato il classico fenomeno del “buy the rumor, sell the news” che ha colpito il mercato immediatamente dopo l’annuncio dell’AxCNH stablecoin e l’hype attorno all’upgrade Conflux 3.0. Gli investitori, dopo aver cavalcato la narrativa China-friendly per settimane, hanno deciso di cristallizzare i profitti proprio nel momento di massima euforia.

I futures markets hanno amplificato drammaticamente l’impatto del sell-off iniziale. L’Open Interest sui contratti derivati era cresciuto del 109% durante il rally, creando un pericoloso accumulo di posizioni leverage che si è trasformato in una bomba a orologeria:

Liquidazioni automatiche per 8,57 milioni di dollari in 24 ore

Squeeze effect che ha accelerato la discesa dei prezzi

Margin calls che hanno costretto trader over-leveraged a vendere

Stop-loss a cascata attivati sotto i $0,229

La divergenza di volume racconta una storia particolare: nonostante il crollo, il volume è aumentato solo del 7,75% rispetto al 128% registrato durante la fase rialzista, suggerendo una convinzione limitata nel sell-off.

