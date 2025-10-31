Scadono le opzioni su Bitcoin ed Ethereum: sta per arrivare un nuovo crollo?

Aumentano i timori di un crollo del mercato delle criptovalute, 10x Research raccomanda di vendere allo scoperto Ethereum a causa dell'incertezza strutturale.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 31, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’ultima crisi del mercato delle criptovalute ha colpito fortemente Bitcoin, Ethereum, XRP e altre altcoin, che hanno subito un crollo perdendo più di 1,2 miliardi di dollari in posizioni long, mentre 200 miliardi di dollari sono stati spazzati via dalla capitalizzazione di mercato.

Gli investitori ora si preparano alla scadenza delle opzioni BTC ed ETH per un valore totale superiore a 16 miliardi di dollari, quando il mercato delle criptovalute potrebbe rimbalzare oppure subire un ulteriore crollo.

Il mercato crypto si prepara alla scadenza delle opzioni su Bitcoin ed Ethereum per un valore di 16 miliardi di dollari

L’ultima correzione del prezzo di Bitcoin è avvenuta principalmente a causa dei trader e delle istituzioni, che hanno preso profitto in vista della scadenza mensile delle opzioni sulle criptovalute il 31 ottobre.

I dati sui derivati, ormai cruciali a causa dei massicci volumi di scambi su CME, Deribit e gli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum, diventano un indicatore chiave della direzione del mercato delle criptovalute.

Il 31 ottobre, su Deribit, scadranno più di 123.000 opzioni BTC con un valore nozionale di 13,52 miliardi di dollari. Il rapporto put-call di 0,70 e il prezzo massimo di 114.000 dollari indicano un margine di rialzo dovuto al maggior numero di opzioni call rispetto alle opzioni put.

Nelle ultime 24 ore, il volume delle opzioni put ha superato quello delle opzioni call, con un rapporto di 1,35 put-call che segnala una protezione dal ribasso da parte dei trader. Inoltre, secondo i dati giornalieri sulle opzioni di Deribit, i trader di opzioni BTC scommettono su un rimbalzo sopra i 112.000 dollari dopo la scadenza delle opzioni.

Open Interest di BTC per prezzo di esercizio – Fonte: Deribit

Nel frattempo, oggi scadranno anche 642.000 opzioni ETH con un valore nozionale di quasi 2,5 miliardi di dollari. Il rapporto put-call è di 0,68. Il volume delle opzioni put è raddoppiato nelle ultime 24 ore, 209.000 contro 104.000 opzioni call. Il rapporto put-call di 2 conferma il sentiment ribassista tra i trader di opzioni.

Inoltre, il punto di massimo dolore è a 4.100 dollari, ben al di sopra dell’attuale prezzo di mercato di 3.836 dollari. Tuttavia, gli open interest sulle opzioni put sono più alti ai prezzi di esercizio di 4.000 e 3.600 dollari, con i trader che aprono più opzioni put per le prossime scadenze delle opzioni.

Open Interest di ETH per prezzo di esercizio – Fonte: Deribit

10x Research raccomanda di vendere ETH e di acquistare BTC con cautela

La società di Market Intelligence per le risorse digitali 10x Research ha rivelato un picco nel volume implicito a breve termine di BTC, mentre “le scadenze più lunghe sono rimaste pressoché invariate”, suggerendo un catalizzatore per un rialzo. Al contrario, i grafici di ETH mostrano un’incertezza strutturale e un profilo di rendimento a lungo termine molto diverso.

Mentre gli operatori di opzioni coprono Bitcoin, l’analista di 10x Research Markus Thielen raccomanda di vendere allo scoperto Ethereum come mossa intelligente. Il mercato delle criptovalute è crollato quando i tesori istituzionali non sono risultati convincenti, gli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum hanno registrato deflussi e i prezzi sono scesi al di sotto della zona di supporto.

L’emergere di ETH come modello di “tesoreria digitale” è diventato uno dei temi più potenti di questa estate. La strategia di BitMine ha spinto gli investitori istituzionali ad accumulare ETH e successivamente a distribuirlo agli acquirenti al dettaglio con un premio. Tuttavia, 10x Research sostiene che “qualcosa si è rotto lungo il percorso e ora sta avendo un profondo impatto su Ethereum”.

Grafico dell’asimmetria di BTC ed ETH – Fonte: 10x Research

Mentre la società rimane cauta su Bitcoin, è diventata più negativa sulla configurazione del prezzo di Ethereum. In particolare, gli investitori istituzionali stanno rispondendo ai flussi effettivi, non alla liquidità macroeconomica nelle attuali condizioni del mercato delle criptovalute.