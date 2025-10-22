XRP in ascesa: Ripple entra nel comitato della Fed e punta ai $4!

Ripple, il gigante dei pagamenti blockchain dietro il token XRP, ha ottenuto un posto nel Comitato Direttivo del gruppo di lavoro sui pagamenti rapidi della Federal Reserve, il che testimonia la sua crescente influenza nel plasmare il futuro dell’infrastruttura dei pagamenti negli Stati Uniti.

Secondo il rinomato ricercatore crypto SMQKE, questa mossa pone Ripple al centro delle discussioni sui pagamenti finanziari più rapidi ed efficienti, un ambito storicamente appannaggio delle istituzioni bancarie tradizionali.

Yes, Ripple sits on the Federal Reserve's Faster Payments Task Force Steering Committee.✅



Il gruppo di lavoro sui pagamenti rapidi della Federal Reserve, istituito per esplorare modi per accelerare i pagamenti negli Stati Uniti, riunisce banche, aziende fintech e innovatori nei pagamenti. L’inclusione di Ripple sottolinea la sua crescente credibilità come soluzione in grado di collegare la finanza tradizionale con la tecnologia blockchain.

Con il suo sistema RippleNet di regolamento lordo in tempo reale e con l’asset digitale XRP, l’azienda ha da tempo promesso pagamenti transfrontalieri più rapidi e a costi inferiori. Ora ha una linea diretta per influenzare politiche e implementazioni.

Pertanto, il ruolo di Ripple nel gruppo di lavoro è centrale. Fornendo competenze sull’integrazione della blockchain, sull’efficienza dei pagamenti e sulla conformità normativa, contribuisce a definire standard che potrebbero favorire le soluzioni blockchain, segnando un momento cruciale per il riconoscimento degli asset digitali accanto alla finanza tradizionale.

XRP punta al breakout a $4

XRP torna sotto i riflettori mentre il noto analista on-chain e tecnico Steph Is Crypto segnala un possibile ritorno alla traiettoria di prezzo del 2024, indicando un potenziale breakout a $4. L’analisi di Steph su X evidenzia una bull flag, volatilità compressa e indicatori on-chain chiave che storicamente hanno preceduto importanti movimenti di XRP.

In particolare, egli sovrappone la struttura settimanale attuale a quella del 2024, evidenziando una trendline di supporto sostenuta, un’azione di prezzo compressa e una consolidazione simile a un flag. Se il momentum spingerà il breakout verso l’alto, XRP potrebbe puntare a $4–$5, in linea con le analisi indipendenti che individuano $3–$4 come una zona chiave di liquidità per ulteriori guadagni.

Un elemento centrale nell’analisi di Steph riguarda la dinamica della liquidità: raggruppamenti di ordini di vendita e stop appena sopra i recenti massimi possono innescare movimenti di prezzo rapidi. In pratica, quando questi ordini vengono ‘spazzati via’ da acquisti aggressivi, il mercato acquisisce momentum, spingendo il prezzo verso obiettivi tondi come $4. Questo meccanismo aiuta a comprendere come la formazione a bull flag possa tradursi in un breakout reale.

Conclusione

La posizione di Ripple nel Comitato Direttivo del gruppo di lavoro sui pagamenti rapidi della Federal Reserve va oltre il prestigio del ruolo: segnala leadership nell’evoluzione della finanza digitale. Con la blockchain che passa dall’essere un’innovazione di nicchia al cuore dei pagamenti globali, Ripple è pronta a plasmare il futuro del movimento di denaro.

Nel frattempo, la configurazione attuale di XRP riecheggia lo stesso ritmo tecnico che ha alimentato il rally del 2024, solo che ora la posta in gioco è più alta e l’attenzione del mercato è maggiore. La fusione tra la solidità on-chain e la classica struttura dei grafici porta a una conclusione: un breakout a $4 potrebbe essere più vicino di quanto molti si aspettino.