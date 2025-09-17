Ripple pronta a mandare in pensione SWIFT! Gli effetti sul prezzo di XRP e sull’imminente ETF

Il mondo delle criptovalute è in fermento dopo una dirompente dichiarazione apparsa su CNBC, secondo cui “Ripple sta sfidando SWIFT”. Questa conferma ufficiale della strategia di XRP contro il sistema finanziario tradizionale ha innescato un’ondata di attenzione sia sui mercati sia tra gli investitori istituzionali.

L’impatto immediato si è riflesso sul prezzo di XRP, che ha registrato una netta ripresa, e ha aperto nuove prospettive in virtù dell’imminente lancio degli ETF basati su Ripple, aumentando le aspettative su un ruolo sempre più centrale della criptovaluta nella finanza globale.

CNBC svela la strategia di Ripple per soppiantare SWIFT

Un noto esperto finanziario di CNBC ha recentemente confermato che Ripple sta sfidando attivamente il sistema di pagamenti SWIFT, segnando un momento storico per il settore delle criptovalute. La portata di questa dichiarazione è diventata ancora più evidente quando persino gli investitori della rete Solana hanno iniziato a riconoscere il potenziale e la solidità di XRP.

JUST IN: 🇺🇸 CNBC GUEST STATES “RIPPLE IS GOING AFTER SWIFT” $XRP



Even The Solana Investors Know… pic.twitter.com/H9Ap9wQm9m — Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) September 15, 2025

Il riconoscimento da parte di community crypto “concorrenti” evidenzia un crescente consenso sull’efficacia della strategia di Ripple contro i tradizionali sistemi di pagamento. Questo sviluppo arriva in un momento cruciale, proprio mentre gli analisti valutano le previsioni del prezzo di XRP per il 2025, suggerendo che la criptovaluta potrebbe giocare un ruolo sempre più centrale nella finanza globale e nelle future infrastrutture di pagamento.

Cosa succederebbe in Italia se XRP spodestasse SWIFT

In Italia, SWIFT riveste un ruolo fondamentale per la gestione dei pagamenti e delle transazioni finanziarie internazionali, costituendo l’infrastruttura principale attraverso cui le banche comunicano tra loro in modo sicuro ed efficiente. Pur essendo parte integrante del sistema finanziario globale, però, il nostro Paese non ospita data center primari né esercita un’influenza diretta sulle operazioni mondiali di SWIFT, affidandosi a strutture collocate in altre nazioni per l’elaborazione dei messaggi finanziari.

La Banca d’Italia e le istituzioni nazionali partecipano comunque alla supervisione e alla regolamentazione del network, garantendo che le transazioni che coinvolgono istituti italiani rispettino gli standard internazionali di sicurezza e affidabilità.

In questo contesto, eventuali sviluppi tecnologici o innovazioni come le soluzioni proposte da Ripple potrebbero influenzare il funzionamento e le strategie operative delle banche italiane, senza però compromettere la centralità della struttura finanziaria nazionale nel sistema globale.

Aumento del prezzo di XRP fino alla fine di settembre

La nostra analisi tecnica evidenzia come XRP stia mostrando segnali di ripresa dopo aver completato una correzione ABC all’interno della wave IV. La recente rottura al di sopra della resistenza del canale, unita al mantenimento del supporto chiave a 3,08$, indica un ritorno significativo dei compratori sul mercato, suggerendo che il momentum rialzista si sta consolidando.

Dopo il pullback a breve termine, le proiezioni basate sui pattern di prezzo suggeriscono un potenziale aumento dei guadagni, con XRP pronto a intraprendere una nuova fase di crescita verso i massimi storici della wave V.

Il riconoscimento dei pattern tecnici indica che XRP ha completato la fase correttiva intorno a 2,66-2,73 dollari ed è pronto per la prossima fase rialzista. Il mantenimento del supporto sopra questa zona apre la strada a 3,67 dollari, con obiettivi successivi tra 4,00 e 4,20 dollari. Tuttavia, la perdita del supporto a 2,66 dollari annullerebbe lo scenario ottimistico e potrebbe far scendere il prezzo verso 2,00-1,63 dollari.

Impatto sulle aspettative degli ETF Ripple

La conferma da parte di CNBC della strategia di Ripple per spodestare SWIFT è vista come un punto di svolta anche nell’ottica degli ETF su XRP. L’interesse istituzionale, infatti, non potrà che crescere ora che la battaglia contro i sistemi di pagamento tradizionali è ufficialmente riconosciuta.

First ETF offering spot xrp exposure set to launch this week…



REX-Osprey using clever regulatory end-around via ‘40 Act structure to bring this to market.



Will be another good litmus test for ‘33 Act spot xrp ETF demand.



Futures-based xrp ETFs already nearing $1bil in assets. https://t.co/3wHp2BU4IM — Nate Geraci (@NateGeraci) September 16, 2025

Gli esperti crypto prevedono che questo riconoscimento del potenziale di XRP possa convincere i regolatori della necessità di opzioni ETF crypto diversificate, al di là di quello di REX-Osprey, il cui lancio è previsto per domani. La combinazione di rotture tecniche e riconoscimento fondamentale crea una “tempesta perfetta” per il prossima rally di XRP.

