Ripple introduce l’escrow su XRP Ledger per gli utenti

Ripple ha introdotto l’escrow nativo sul suo layer 1: XRP Ledger. Ora gli utenti possono bloccare XRP con rilascio condizionato.

Ripple ha integrato una funzione di deposito a garanzia direttamente nel suo layer 1, XRP Ledger. Un aggiornamento che offre agli investitori più controllo e sicurezza nella gestione dei propri asset crypto.

In questo articolo vedremo come funziona il nuovo sistema di escrow nativo su XRP Ledger, cosa lo rende interessante e quali applicazioni può avere. Parleremo anche di come potrebbe diventare uno strumento chiave per proteggere i fondi durante la prossima bull run.

Un nuova funzione pensata per gli utenti

Il nuovo servizio di deposito a garanzia su XRP Ledger consente agli utenti di bloccare temporaneamente i propri token. Possono essere sbloccati solo in determinate condizioni, come la scadenza di un timer.

La particolarità della nuova funzione è che non richiede l’intervento di terzi, poiché funziona automaticamente ed è integrata nell’architettura di XRP Ledger.

Ripple utilizza già l’escrow dal 2017 per gestire l’offerta di XRP e mantenere stabile il mercato. Ogni primo del mese si sbloccano automaticamente 1 miliardo di token, evitando immissioni improvvise che potrebbero far crollare il prezzo dell’asset.

La nuova funzione, però, è diversa. È pensata per gli utenti (privati, aziende, sviluppatori). Chiunque può bloccare un certo numero di XRP in escrow e decidere in anticipo quando verranno sbloccati, a quali condizioni e chi li riceverà.

Quali applicazioni può avere il nuovo sistema di escrow?

Con la nuova funzione di deposito a garanzia, gli utenti possono bloccare i propri XRP per un periodo prestabilito. Una strategia utile per evitare vendite impulsive, soprattutto nei momenti di forte volatilità. Per esempio, chi ha comprato XRP a 3,65 dollari, potrebbe essere tentato di vendere nel panico se l’asset dovesse scendere sotto la soglia dei 3 dollari. Bloccare i token in escrow aiuta a resistere alla pressione.

Ma la nuova funzione non si limita alla gestione della propria finanza. Apre la porta a nuova opportunità anche per le grandi istituzioni che operano su XRP Ledger.

Le aziende possono usarla per offrire servizi finanziari crypto o per automatizzare accordi commerciali con altri operatori.

Tutto lascia pensare che questa funzione sia stata progettata con in mente i grandi investitori e le imprese. Per i piccoli investitori, i costi di transazione potrebbero risultare poco convenienti.

XRP crolla del 16% in un giorno

Proprio oggi si è verificato uno di quei crolli che mettono alla prova anche i trader più esperti. Stamattina l’asset è sceso bruscamente e ha subito una perdita pesante del 16%, insieme al resto del segmento delle altcoin.

Nel giro di poche ore XRP è passato da 3,55 dollari a toccare un minimo di 2,97 dollari, prima di riprendere slancio, grazie al ritorno degli acquirenti.

Grafico del valore di XRP. Fonte: CoinMarketCap

Chi ha una parte importante del proprio patrimonio in XRP fatica a restare lucido quando l’asset precipita al ribasso. La paura solitamente prende il sopravvento, si pensa che il token continuerà a scendere e si cerca di tagliare le perdite. Ed è proprio in questi momenti che il deposito a garanzia può essere utile.

Spinta dalla pressione di acquisto a 3 dollari, l’asset è risalito a 3,10 dollari. Il suo Relative Strength Index (RSI) è tornato a 59, segnalando una pressione rialzista solida, ma senza indicare condizioni di ipercomprato.

Nonostante la correzione di oggi, le prospettive per XRP rimangono positive nel lungo termine.

Se l’asset dovesse riuscire a mantenere il trend rialzista, potrebbe spingersi verso i 3,40 e i 3,55 dollari alla fine del mese. In agosto, l’altcoin potrebbe poi salire ulteriormente verso i 4 dollari e forse anche raggiungere i 5 dollari. Alcuni analisti stimano target più ambizioni per l’asset di 15 dollari nei prossimi mesi.

La nuova funzione di deposito a garanzia potrebbe spingere l’adozione istituzionale di Ripple, rafforzando le previsioni bullish su XRP entro la fine dell’anno.