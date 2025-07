Breakout confermato per XRP: secondo gli analisti ora punta ai $15

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 23, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’analista Ali Martinez avverte: XRP ha completato un breakout da manuale su un pattern a Bull Pennant settimanale. Dopo settimane di consolidamento, il prezzo ha superato la resistenza con forza, fornendo scenari rialzisti estremamente promettenti.

Con un target stimato di $15, pari a un potenziale guadagno del +320%, l’altcoin torna protagonista tra gli asset più osservati nel panorama cripto.

Il breakout dal Bull Pennant rilancia XRP

Secondo l’analista Ali Martinez, XRP ha completato una rottura rialzista da un pattern a Bull Pennant sul grafico settimanale, un segnale classico di continuazione del trend. Il Bull Pennant si forma dopo un movimento deciso al rialzo, seguito da una fase di consolidamento delimitata da due linee convergenti. In questo caso, XRP ha rotto la parte superiore del pennant con forza, indicando una possibile estensione del rally.

Secondo le regole dell’analisi tecnica, il target teorico di un Bull Pennant è uguale alla lunghezza del “palo” iniziale, che nel caso di XRP suggerisce una proiezione fino a $15. Questo implicherebbe un rally di oltre +320% rispetto ai livelli attuali, aprendo scenari molto interessanti per i trader e gli investitori.

Volume in aumento e slancio positivo

Il breakout non è avvenuto in solitudine: volumi in aumento e rinnovato interesse degli investitori stanno rafforzando il segnale tecnico. Negli ultimi sette giorni, XRP ha guadagnato oltre il 22%, toccando un massimo di $3,56. Questo rialzo, accompagnato da volumi notevoli, suggerisce che il movimento abbia fondamenta solide.

Con l’altcoin che mostra slancio e struttura tecnica favorevole, gli occhi del mercato sono ora puntati su una potenziale estensione del trend verso nuovi massimi annuali.

Dopo XRP, gli occhi si spostano su TOKEN6900: una nuova meme coin in rampa di lancio

Dopo l’entusiasmante breakout di XRP, gli investitori più attenti stanno volgendo lo sguardo verso le altcoin emergenti. Tra queste, una delle più discusse è senza dubbio TOKEN6900 (T6900), che ha già raccolto 1 milione di dollari in prevendita.

In un contesto di forte crescita per il mercato secondario, dove meme coin come SPX6900 hanno registrato rendimenti superiori al 300%, T6900 si propone come la prossima protagonista di questa “altseason”.

Il token si distingue per la sua vocazione meme pura, lontana da riferimenti agli indici tradizionali come l’S&P 500. Il progetto è sostenuto da una community attiva, viralità crescente e una narrazione provocatoria che lo rende un’alternativa audace alle criptovalute convenzionali.

Punti salienti di TOKEN6900:

Prevendita con hard cap fissato a 5 milioni .

. Staking attivo con rendimento fino al 59% annuo .

. Acquisto facile tramite Best Wallet o con wallet collegati al sito ufficiale.

o con wallet collegati al sito ufficiale. Supporto per USDT, ETH, BNB, USDC e carta.

Il confronto con XRP non è casuale: entrambe le criptovalute stanno cavalcando l’entusiasmo del mercato, ma TOKEN6900 mira a moltiplicare il capitale con un’esplosione del suo rendimento. Una vera scommessa per chi cerca il prossimo colpo grosso.