In una giornata segnata da una pesante correzione del mercato crypto, Ripple ha annunciato l’acquisizione di Palisade, una società specializzata in soluzioni di custodia istituzionale. L’operazione rappresenta una mossa strategica con l’obiettivo di stabilizzare la quotazione di XRP e di rafforzare la fiducia nel progetto dopo il forte calo registrato nelle ultime 24 ore.

Secondo il comunicato ufficiale, l’integrazione delle tecnologie di Palisade porterà wallet più rapidi, scalabili e sicuri all’interno dell’ecosistema Ripple. Ciò consentirà una maggiore efficienza nelle operazioni tra Ripple Payments e Ripple Custody, con particolare attenzione alla sicurezza nella conservazione degli asset digitali. Ripple sottolinea infatti che la custodia sicura è un pilastro fondamentale per la crescita dell’economia on-chain e per l’adozione istituzionale delle criptovalute.

Un passo avanti verso l’Internet of Value

Con questa acquisizione, Ripple prosegue la sua visione di costruire l’Internet of Value, un’infrastruttura globale per il trasferimento di valore istantaneo tra individui e aziende. Le soluzioni di Palisade sono progettate per migliorare l’esperienza on/off ramp e favorire i pagamenti aziendali internazionali, due segmenti chiave in cui Ripple intende consolidare la propria leadership.

Nonostante l’importanza strategica dell’operazione, resta aperta la domanda principale: basterà questa mossa a invertire la tendenza negativa di XRP e a ripristinare la fiducia degli investitori dopo la recente “crypto crash”?

Analisi tecnica: XRP in una fase cruciale

Supporto verticale del prezzo XRP – Fonte: TradingView

L’analisi dei grafici mostra che XRP si trova in un momento decisivo. Il prezzo sta testando nuovamente la Vertical Accumulation Support, una zona di supporto chiave compresa tra 1,90 e 2,00 dollari. Finché questa fascia terrà, la struttura rialzista di medio termine rimane intatta.

Storicamente, XRP ha mostrato rimbalzi significativi da questi livelli, segno di accumulazione da parte di investitori istituzionali o “whales” del mercato. Tuttavia, la criptovaluta si muove ancora al di sotto della resistenza orizzontale tra 2,40 e 2,50 dollari, che ora funge da ostacolo psicologico importante.

Gli analisti prevedono un’ultima fase di debolezza verso la zona di supporto, seguita – se il livello regge – da una possibile inversione e un ritorno verso i 3,00 dollari o più. Al contrario, una chiusura giornaliera sotto 1,90 dollari potrebbe invalidare la struttura rialzista e aprire la strada a ulteriori cali.

Scenari per XRP entro la fine del 2025

Guardando al medio periodo, finché il supporto a 1,90 dollari resiste, lo scenario resta moderatamente positivo. In questo caso, la proiezione ottimistica vede XRP puntare verso 3,50–3,60 dollari entro la fine del 2025.

L’acquisizione di Palisade potrebbe fornire il sostegno fondamentale necessario per alimentare questa crescita. Le soluzioni di custodia istituzionale potrebbero infatti attirare nuovi investitori professionali, interessati a piattaforme che garantiscano sicurezza e compliance. Questo afflusso di capitale istituzionale potrebbe incrementare la domanda di XRP, stabilizzandone il prezzo.

Come ricordano gli analisti, però, la tecnica resta sovrana: i livelli chiave di supporto e resistenza determineranno la direzione effettiva del mercato. La combinazione di fondamentali solidi e di segnali tecnici coerenti sarà la chiave per capire se la strategia di Ripple potrà davvero tradursi in una ripresa sostenibile.

Guadagnare in un mercato volatile

In definitiva, con l’acquisizione di Palisade, Ripple tenta dunque un rilancio strategico in uno dei momenti più delicati per il mercato. Resta da vedere se questa mossa basterà a consolidare il prezzo di XRP e a riportare fiducia nel settore delle altcoin. Ma una cosa è certa: la battaglia per la ripresa del mercato è appena iniziata.