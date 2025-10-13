BTC $115,795.69 0.40%
Altcoin News

Rimbalzo crypto: oltre 190 miliardi di liquidità sul mercato!

bitcoin CRYPTO
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Profilo dell'autore
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Illustrazione pop art che mostra una moneta Bitcoin dorata che emerge da onde blu

Dopo la crisi che ha colpito Bitcoin e le crypto in questo week-end, con oltre 19 miliardi di liquidazioni, il mercato ha reagito con una ripresa inaspettata.

Ad oggi, il valore complessivo degli asset digitali si attesta intorno ai 4,019 trilioni di dollari, in crescita rispetto ai 3,83 trilioni del giorno precedente, secondo i dati di Coingecko.

Capitalizzazione di mercato crypto a 1 giorno. Fonte: Coingecko

Il 10 ottobre, il mercato era stato scosso dall’annuncio di nuove misure commerciali statunitensi contro la Cina, con dazi del 100% sulle esportazioni tecnologiche e controlli più rigidi sull’export di software ritenuto strategico.

Lo shock ha provocato un effetto domino sui mercati crypto, innescando il più grande crollo giornaliero nella storia delle criptovalute. Quasi 19 miliardi di dollari in posizioni a leva sono stati liquidati, con le altcoin che hanno subito le maggiori perdite.

Il 12 ottobre, la capitalizzazione complessiva del mercato si era ridotta a 3,83 trilioni di dollari, ma i trader ne hanno approfittato per acquistare a prezzi scontati e la capitalizzazione è rapidamente cresciuta.

Il prezzo di Bitcoin ed Ethereum

Spinto da una combinazione di liquidazioni forzate, ricoperture di posizioni short e nuovi afflussi istituzionali, Bitcoin è risalito verso quota 115.000 dollari, dopo essere brevemente sceso sotto i 105.000.

Ethereum ha recuperato sopra i 4.100 dollari, dopo essere sceso sotto i 3.500. Anche le altcoin hanno recuperato parte delle perdite, ma per la maggior parte rimangono in rosso.

La fiducia degli investitori resta però fragile. La rapidità e l’intensità del crollo hanno messo in luce la vulnerabilità del settore crypto di fronte a shock esterni, e in particolare a quelli legati alle politiche economiche.

Gli analisti avvertono che la volatilità potrebbe restare elevata nei prossimi giorni, con il sentiment fortemente dipendente dai futuri sviluppi nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
