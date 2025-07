Report crypto USA: Bitcoin si prepara a un possibile punto di svolta

Il nuovo report sulle politiche crypto arriverà entro fine mese e potrebbe ridefinire il ruolo degli asset digitali nei piani di governo USA.

Stando a quanto pubblicato con un post su X di Bo Hines, il Digital Asset Working Group voluto dal presidente Trump ha concluso il suo studio sulle crypto della durata di 180 giorni e pubblicherà i risultati il 30 luglio.

The President’s Working Group on Digital Assets has completed the 180-day report. It will be released publicly on July 30th.



America is now leading the way on digital asset policy 🇺🇸 — Bo Hines (@BoHines47) July 23, 2025

In un primo tempo, il gruppo avrebbe dovuto presentare i risultati intorno al 22 luglio come stabilito dall’ordine esecutivo firmato a gennaio dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Quell’ordine chiedeva al team di determinare come si potrebbe strutturare una Riserva Strategica di Bitcoin.

Al team di esperti spettava il compito di chiarire quanti Bitcoin possiede attualmente il governo statunitense. I token provengono dai sequestri eseguiti delle forze dell’ordine negli ultimi anni.

Ora gli osservatori politici e gli investitori aspettano di comprendere la natura di questa riserva federale, se si tratti solo di una valutazione statica, o sia l’inizio di un progetto più grande.

🚨BREAKING: U.S. Just Dropped a BOMBSHELL — Crypto Policy Report Coming July 30 🇺🇸📜



Bo Hines (@BoHines) just confirmed:



The President’s Working Group on Digital Assets has FINISHED its 180-day report — and it’s going PUBLIC on July 30th.



This is America’s biggest crypto… pic.twitter.com/eaCkbkOrru — Diana (@InvestWithD) July 23, 2025

Chiarimenti sulla Riserva Strategica di Bitcoin

Fonti interne indicano che il documento illustrerà in dettaglio come istituire un fondo nazionale di asset digitali. È ragionevole credere che consiglierà di utilizzare prima le crypto già sequestrate.

Potrebbe poi suggerire metodi a saldo zero che non implichino un aumento della spesa pubblica, come per esempio il trasferimento di asset da altri fondi per comprare Bitcoin.

Al momento Bitcoin viene scambiato a 118.963 dollari.

Fonte TradingView

Una cifra che diventa considerevole se si considera, come credono alcuni, che il governo USA potrebbe accantonare nella riserva i quasi 200.000 BTC già confiscati dalle autorità.

Il report affronterà anche i temi relativi alla sicurezza, la custodia e le regole di audit, visto che una riserva richiede controlli rigorosi e una contabilità chiara.

L’ordine esecutivo indicava che la riserva dovrebbe includere solo crypto ottenute legalmente. Non specificava per quanto tempo il governo debba tenerle prima di venderle, ma alcune bozze parlano di un periodo di detenzione di 20 anni per garantire stabilità.

Se confermato, questo approccio sarebbe simile alle strategie di lungo termine adottate per l’oro e altre risorse strategiche.

La posizione del Congresso sulle crypto

Al Congresso, l’attività è in pieno fermento. Trump ha firmato di recente il GENIUS Act, che stabilisce le regole per banche, cooperative di credito e altri enti affidabili per emettere stablecoin.

Nel frattempo, la Commissione bancaria del Senato ha appena presentato un disegno di legge sulla struttura del mercato crypto.

Questa proposta vuole chiarire chi sarà l’autorità di riferimento, se la SEC o la CFTC, e come proteggere i cittadini.

Oltre a queste iniziative, la senatrice Cynthia Lummis ha ripresentato il BITCOIN Act, che prevede che il Tesoro acquisti 1 milione di BTC in cinque anni.

Gli investitori intuiscono la possibilità di contare su grandi opportunità se le iniziative dell’esecutivo e quelle legislative si allineeranno. Un maggiore acquisto da parte del governo potrebbe aumentare notevolmente la domanda su Bitcoin.

Alcuni esperti, però, mettono in guardia: possedere un asset così volatile nei bilanci pubblici comporta rischi, dalle fluttuazioni di prezzo ai costi di sicurezza.