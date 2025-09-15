Rally Avantis: +300% in 7 giorni grazie alle quotazioni su Binance, Upbit e Bithumb

Il mercato delle criptovalute continua a sorprendere con rally improvvisi e movimenti esplosivi, e Avantis (AVNT) è l’ultima storia ad aver conquistato i riflettori. In meno di una settimana, il token nato sulla rete Base ha registrato una crescita vertiginosa del 300%, raggiungendo un nuovo massimo storico (ATH) di 1,54 dollari.

Quotazioni multiple sugli exchange globali, un boom dei volumi spot e futures e il sostegno di player istituzionali hanno trasformato Avantis in uno degli asset più caldi del 2025.

Le quotazioni sugli exchange spingono Avantis al rialzo

Il rally di AVNT è partito con una catena di listing che ha acceso in pochi giorni l’hype globale. Coinbase e Bybit hanno aperto le danze, seguiti dai colossi asiatici Upbit e Bithumb, fino al debutto su Binance. Queste mosse hanno prodotto un effetto domino, aumentando la liquidità e rendendo AVNT accessibile a investitori retail e whales.

In particolare, la reazione dei mercati coreani ha fatto da catalizzatore: Upbit ha lanciato AVNT in coppia con KRW, BTC e USDT, permettendo un’esposizione più ampia e immediata. Bithumb ha replicato l’offerta, contribuendo a un’impennata nella domanda retail. Nel frattempo Binance, oltre al trading spot, ha ampliato il supporto con swap istantanei senza commissioni e opzioni di margin trading, accompagnato dall’etichetta “seed” per indicarne lo stadio iniziale.

Questa raffica di quotazioni ha consolidato la percezione di Avantis come un progetto DeFi in rapida ascesa, attirando l’attenzione non solo dei trader occasionali, ma anche di investitori istituzionali.

Spot e futures: Avantis domina i volumi

La crescita del prezzo ha coinciso con un’accelerazione senza precedenti dei volumi di scambio. In sole 24 ore, Avantis ha registrato oltre 1,47 miliardi di dollari di volumi spot, con Coinbase leader indiscusso della quota globale. Parallelamente, anche il mercato dei futures ha vissuto un’impennata significativa, con l’open interest che ha superato 192 milioni di dollari, trainato da Binance, Bybit e KuCoin.

L’aumento dell’attività derivata dimostra un crescente appetito per l’esposizione a leva su AVNT, segnalando un sentiment fortemente speculativo. Per molti trader, Avantis rappresenta oggi un’occasione per cavalcare la volatilità, mentre l’espansione della liquidità ha abbattuto le barriere all’ingresso, rendendo più agevole l’accesso al token in tutto il mondo.

Questa combinazione di flussi spot e futures ha catapultato Avantis in cima alla lista dei progetti più seguiti del 2025, consolidandone l’immagine di nuovo protagonista del settore DeFi.

Prospettive: Avantis verso i 2 dollari?

Il rally di Avantis da 0,18 dollari a 1,54 in appena sette giorni rappresenta un esempio lampante della rapidità con cui lo spazio crypto può produrre boom esponenziali. Con una capitalizzazione già superiore a 349 milioni di dollari e una valutazione completamente diluita di oltre 1,4 miliardi, AVNT ha dimostrato di avere fondamentali solidi accompagnati da un forte entusiasmo di mercato.

Gli analisti vedono due scenari contrapposti per il breve termine:

Ascesa continua : se il momentum dovesse restare intatto, il token potrebbe oltrepassare i 2 dollari entro pochi giorni.

: se il momentum dovesse restare intatto, il token potrebbe oltrepassare i 2 dollari entro pochi giorni. Pressione da prese di profitto : un’ondata di vendite speculative potrebbe spingere il prezzo indietro verso livelli più bassi, anche fino al minimo recente di 0,18 dollari.

: un’ondata di vendite speculative potrebbe spingere il prezzo indietro verso livelli più bassi, anche fino al minimo recente di 0,18 dollari. Consolidamento: alcuni trader ipotizzano una fase di assestamento, con il prezzo oscillante tra 1 e 2 dollari prima di un nuovo breakout.

Quel che è certo è che il supporto di exchange di primo piano e investitori istituzionali pone Avantis tra i token destinati a restare sotto osservazione nei mesi a venire, soprattutto come esempio di DEX perpetuo ad alto potenziale.

Snorter Token: il nuovo alleato dei trader

Parallelamente all’ascesa di AVNT, cresce l’interesse verso Snorter Token, integrato con l’innovativo Snorter Bot su Telegram. Questa soluzione consente ai trader di copiare wallet, ribaltare strategie e operare con rapidità, eliminando la necessità di usare piattaforme multiple.

Con fee allo 0,85%, protezione MEV e controlli anti-honeypot, Snorter offre un ambiente sicuro e immediato. Inoltre, propone staking con APY al 119% e premi gratuiti per i possessori del token.

Non sorprende quindi che degens e whales vedano in Snorter una must-have platform, pronta a rivoluzionare l’esperienza di trading decentralizzato.