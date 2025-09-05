Quanto potrebbe calare Bitcoin in caso di crollo?

Bitcoin ha raggiunto un momento critico nel suo ritmo di mercato quadriennale, ora i trader sono dubbiosi e cominciano a interrogarsi sulla possibilità di un forte calo in arrivo.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 5, 2025

Nel gergo della comunità crypto, il termine Rektember è adoperato per descrivere la tendenza storica del mese di settembre di registrare cali generalizzati nel prezzo delle criptovalute, con relative perdite per gli investitori. Il che è proprio quello che sta accadendo in questo periodo: le criptovalute sono in calo e il prezzo di Bitcoin fatica a crescere.

La principale criptovaluta ha raggiunto un momento critico nel suo ritmo di mercato quadriennale, di conseguenza i trader sono dubbiosi e cominciano a interrogarsi sulla possibilità di un forte calo in arrivo.

Dal canto loro, gli analisti avvertono che il mese prossimo potrebbe coincidere con un forte aumento o con una brusca correzione di 50.000 dollari. Il mese di ottobre, che nella comunità crypto è definito con il termine Uptober, per rimarcare la sua tendenza storica positiva per le criptovalute, viene indicato come il punto di svolta chiave.

Il fondatore e CEO della società di analisi delle criptovalute Alphractal, Joao Wedson, ha lanciato un chiaro avvertimento sulle prospettive di Bitcoin.

Judgment Day for Bitcoin Approaches?



Back in 2024, we pointed out that October 2025 could mark the completion of a fascinating Bitcoin fractal cycle. If true, this would signal the official closing of this phase in BTC’s history.



Of course, it would be reckless to assume that… https://t.co/3dtekdPCFN pic.twitter.com/ZtndPv0vCm — Joao Wedson (@joao_wedson) September 3, 2025

Wedson ha suggerito che Bitcoin potrebbe essere vicino alla chiusura del suo ciclo di ripetizione quadriennale, che storicamente è stato seguito da mercati ribassisti, e ha spiegato che il fatto che sia scivolato del 15% dai suoi massimi storici potrebbe essere un primo segnale di una tendenza al ribasso più lunga.

Inoltre, ha evidenziato che l’attuale struttura è in linea con il “ciclo frattale di ripetizione” di Alphractal e che ottobre è solitamente il mese in cui si crea uno slancio ribassista e il sentiment del mercato cambia.

Analisi del prezzo di Bitcoin: il canale discendente di BTC sta preparando un breakout o un breakdown?

Dal punto di vista tecnico, il grafico orario di Bitcoin (BTC) mostra una configurazione mista. L’andamento dei prezzi si è consolidato dopo la recente volatilità.

Il movimento delle candele mostra un canale discendente formatosi alla fine di agosto. Questo è stato caratterizzato da massimi e minimi costantemente più bassi.

Il pattern ha costretto Bitcoin a scendere nella zona di supporto compresa tra 109.500 e 110.000 dollari. A questo livello gli acquirenti sono intervenuti per assorbire la pressione di vendita.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Bitcoin – Fonte: TradingView

Come si nota sul grafico, al momento della stesura dell’articolo Bitcoin era scambiato intorno ai 110.050 dollari, segnando un calo del 2,5% appena al di sopra dell’area di supporto.

Le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni si stanno avvicinando, riflettendo l’incertezza a breve termine e la possibilità di un forte breakout.

Se il supporto a 109.500 dollari dovesse rompersi, le vendite potrebbero accelerare e trascinare il prezzo verso i 108.000 dollari. D’altra parte, se il livello dovesse reggere, il prezzo di Bitcoin potrebbe ritestare la resistenza intorno ai 111.000-112.000 dollari.

Secondo i dati di CryptoQuant, il rapporto tra Bitcoin e stablecoin su Binance è ora vicino a 1, un valore che spesso ha coinciso con i minimi di mercato. La metrica confronta le riserve di Bitcoin con le riserve di stablecoin su Binance.

L’ultima volta che ha toccato la parità è stato a marzo, quando Bitcoin è sceso a 78.000 dollari prima di registrare un rally verso il suo massimo storico di 123.000 dollari.

Grafico del rapporto tra Bitcoin e le riserve di stablecoin – Fonte: CryptoQuant

Questo rapporto è aumentato a tali livelli due volte dal precedente mercato ribassista.

Il rapporto non è mai stato visto prima durante i cicli precedenti, tranne che alla fine dei mercati ribassisti, e si è ripetuto nel marzo 2023. Il suo rinnovo ora potrebbe non indicare un minimo, ma solo l’inizio di una correzione più ampia.

Un calo al di sotto dei 108.000 dollari potrebbe innescare vendite forzate di Bitcoin?

Entrambe le direzioni hanno anche dei punti caldi sulla termografia delle liquidazioni di Bitcoin fornita da Coinglass.

Termografia delle liquidazioni di Bitcoin – Fonte: CoinMarketCap

Il lato positivo è che la leva di liquidazione è compresa tra 112.000 e 114.000 dollari. Qualsiasi ulteriore breakout innescherebbe una serie di liquidazioni short, che causerebbero uno squeeze in caso di aumento del momentum.

I livelli di liquidazione sono negativi, tra 108.000 e 106.000 dollari. Quasi 20-40 milioni di posizioni si trovano in questo intervallo.

Secondo gli analisti, al di sotto di questa zona, le vendite forzate potrebbero causare un calo più grave del prezzo di Bitcoin.

La struttura complessiva della liquidazione indica che i trader sono distribuiti su entrambi i lati. Gli short sarebbero a rischio al di sotto dei 108.000 dollari, mentre i long sarebbero a rischio al di sopra dei 112.000 dollari.

La mappa termica evidenzia l’attuale battaglia tra rialzisti e ribassisti e indica che potrebbe verificarsi un forte movimento dopo che i livelli di liquidità di entrambe le parti saranno stati testati.

L’ultimo valore registrato dal Crypto Fear and Greed Index di CoinGlass è pari a 56, un valore neutro ma che tende verso l’avidità.

Questo indica che il sentiment è leggermente rialzista, anche se i trader sono cauti. Storicamente, quando l’indice si sposta verso l’avidità mentre Bitcoin viene scambiato vicino ai massimi, i mercati spesso assistono a correzioni a breve termine con l’inizio delle prese di profitto.

Grafico del Crypto Fear and Greed Index in relazione al prezzo di Bitcoin – Fonte: Coinglass

Un segno di lieve avidità mostra che gli acquirenti sono ancora attivi. Ma se lo slancio rallenta, cresce la possibilità di un pullback.

Per Bitcoin, questo potrebbe significare una maggiore volatilità intorno ai livelli attuali. I trader stanno osservando attentamente per vedere se il movimento verso l’avidità porterà a una fase di raffreddamento prima di un’eventuale spinta al rialzo.

I grafici condivisi da Wedson su X mostrano che la coppia di trading BTC/USD si sta muovendo in linea con i modelli dei cicli passati.

Tuttavia, questo ciclo presenta alcune differenze fondamentali. Una delle più importanti è il ruolo forte degli investitori istituzionali e lo status crescente di Bitcoin come asset macro.