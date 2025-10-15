Qual è la criptovaluta AI su Ethereum con il miglior potenziale di recupero dopo il crollo?

Il recente crollo delle criptovalute ha fornito l'opportunità ideale per acquistare tre token AI che hanno un forte potenziale di recupero.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Nonostante il recente crollo che ha colpito il mercato delle criptovalute, uno dei suoi settori, quello che fonde la tecnologia AI con la blockchain, continua a prosperare e gli investitori rimangono entusiasti delle possibilità offerte dai token AI, in particolare quelli basati su Ethereum (ETH).

Il crollo di venerdì scorso ha causato una forte perdita di valore temporanea per molti progetti solidi, ma gli analisti la considerano un’opportunità unica per posizionarsi nelle tre criptovalute AI sulla rete Ethereum che al momento mostrano il maggior potenziale di recupero e crescita.

Le migliori criptovalute AI su Ethereum

Una delle criptovalute AI più importanti nell’ecosistema Ethereum è Render (RNDR). La piattaforma mette in contatto artisti che hanno bisogno di potenza di calcolo con proprietari di GPU che desiderano condividere questa capacità. Questo modello crea un mercato decentralizzato utilizzato in settori quali i giochi, la produzione cinematografica e la sanità.

Il recente calo dei prezzi ha reso RNDR interessante, mentre la domanda di potenza di rendering e applicazioni AI continua ad aumentare. Non appena il mercato si riprenderà, questo progetto potrebbe tornare rapidamente ai suoi livelli massimi precedenti.

Un altro operatore importante è The Graph (GRT), un progetto che offre un protocollo di indicizzazione che funziona come un motore di ricerca per i dati blockchain. Gli sviluppatori utilizzano The Graph per creare dApp basate sull’intelligenza artificiale in grado di recuperare informazioni alla velocità della luce.

Ora che il prezzo è relativamente basso dopo il crollo, molti investitori vedono GRT come un’opportunità di acquisto. La crescita dell’analisi dei dati e dell’interoperabilità all’interno del Web3 potrebbe spingere il progetto verso una forte rivalutazione.

Infine, merita un’attenzione particolare anche la piattaforma SingularityNET (AGIX), che si concentra sullo sviluppo dell’Artificial General Intelligence (AGI), ovvero l’intelligenza umana decentralizzata.

Il token AGIX ha già registrato forti guadagni ed è considerato dagli esperti uno degli investimenti più sicuri e visionari nel settore delle criptovalute AI. Il recente calo rende il momento di ingresso favorevole, con un potenziale di crescita fino a 100 volte superiore nella prossima bull run.

Tuttavia, è importante ricordare che queste criptovalute si muovono spesso in linea con Ethereum. Pertanto, è consigliabile tenere sempre d’occhio le previsioni di prezzo di ETH per avere un quadro più chiaro di cosa ci si può aspettare da questi token.

Cosa farà Ethereum?

Sul grafico giornaliero, Ethereum (ETH) rimane all’interno della sua ampia struttura di trend rialzista, ma il recente calo ha portato il prezzo vicino a un importante punto di svolta. Il token ETH sta oscillando intorno alla media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni a 4.246 dollari e alla EMA a 100 giorni a 3.978 dollari, che convergono entrambe con il supporto plurimensile. La prima resistenza è a 4.254 dollari, con una zona di vendita più forte tra 4.540 dollari e 4.550 dollari, dove l’indicatore Supertrend diventa ribassista.

Grafico del prezzo di Ethereum – Fonte: TradingView

Una chiusura persistente al di sotto di 4.080 dollari potrebbe aprire la strada a ulteriori ribassi verso 3.900 dollari e 3.540 dollari, mentre una tenuta al di sopra dell’attuale zona di domanda potrebbe stabilizzare il momentum. L’indicatore RSI si trova intorno a livelli neutri, il che indica una fase di raffreddamento. Tuttavia, la struttura tecnica più ampia rimane positiva, fintanto che il supporto a 3.540 dollari regge.

In breve, con una previsione abbastanza stabile per Ethereum, questo sembra essere un buon momento per le altcoin per fare una nuova mossa. Oltre alle migliori criptovalute AI, una criptovaluta emergente che sta ottenendo ottimi risultati è PepeNode (PEPENODE).

Questa moneta meme mine-to-earn è la prima nel suo genere a introdurre un’interessante utility che consente agli utenti di minare e guadagnare allo stesso tempo. L’hype intorno al progetto è chiaramente visibile: durante la prevendita sono stati raccolti più di 1,8 milioni di dollari in breve tempo.