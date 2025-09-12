PUMP vola del 33%: i buyback scaldano il mercato

Il token PUMP è in forte crescita grazie ai riacquisti e alla crescente domanda: ha guadagnato il 33% in 7 giorni e oggi guadagna un +5%, con un prezzo di $0,006137.

PUMP vola del 33% in 7 giorni

PUMP ha guadagnato oltre il 33% nell’ultima settimana, raggiungendo il valore di scambio di $0,006137. Un fattore chiave dietro il rally è l’aggressivo programma di riacquisto di Pump.fun, che ha aggiunto oltre 21 miliardi di PUMP per un valore di 84 milioni di dollari da metà luglio, rimuovendo gradualmente i token dalla circolazione.

Un altro catalizzatore della crescita è il listing del token su Binance: i depositi sono stati aperti il ​​9 settembre e le negoziazioni sono iniziate il 10 settembre. L’annuncio ha innescato un’impennata dell’attività di mercato, portando il volume giornaliero di scambi a circa 443 milioni di dollari.

A tutto questo si aggiungono la riduzione dell’offerta e il crescente interesse delle whale: la silenziosa accumulazione da parte dei detentori più grandi, abbinata a un’attività giornaliera record che si avvicina ai 19.000 indirizzi attivi, segnala una domanda crescente.

PUMP: dove può arrivare il token?

PUMP è salito di oltre il 53% nell’ultimo mese, una percentuale che ha contribuito a far superare al token la maggior parte del mercato delle criptovalute. Guardando al futuro, i trader stanno osservando le aree di prezzo chiave che potrebbero definire la prossima mossa.

Il supporto si è formato intorno a $ 0,0054-$ 0,0055, la zona in cui PUMP si è mantenuto dopo il rialzo di settembre: finché il token rimane al di sopra di tale banda, il trend rialzista a breve termine rimane intatto.

Al rialzo, la resistenza iniziale si concentra intorno a $ 0,0061-$ 0,0062, e una chiusura decisa al di sopra di tale livello potrebbe aprire la strada verso il prossimo obiettivo vicino a $ 0,0068-$ 0,0070.

Indicatori di momentum come l’RSI mostrano PUMP in territorio di ipercomprato sopra 70, suggerendo che, nonostante il trend rialzista sia forte, potrebbero verificarsi volatilità o ribassi a breve termine.

Se PUMP riesce a mantenere il supporto e a superare la resistenza immediata, il mercato potrebbe prepararsi per un’altra fase rialzista nel breve termine.

Snorter Token: il bot di trading raccoglie oltre $3,8 milioni in prevendita

Snorter Token ($SNORT) è un progetto basato su Solana, che sta sviluppando un potente bot di trading integrato con Telegram. Sono già stati raccolti oltre 3,8 milioni di dollari nella prevendita, che è una delle migliori del 2025.

Snorter Token offre scambi rapidi tramite un’infrastruttura RPC privata, che protegge dal front-running e garantisce velocità. Altre funzionalità sono lo sniping automatico di nuovi token, il rilevamento di honeypot e rug-pull con elevata precisione, opzioni di copy-trading e ordini limite personalizzabili.

Snorter Token ha annunciato piani di espansione multi-chain oltre Solana, verso Ethereum, BNB, Polygon e Base.

Per partecipare alla presale basta accedere al sito ufficiale del progetto, collegare il proprio crypto wallet e selezionare l’importo desiderato in SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o pagare tramite carta di credito.

