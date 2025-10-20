Problemi ai server AWS, si fermano i servizi online in tutto il mondo inclusa Coinbase

Alle 9.00 italiane Amazon Web Service ha segnalato un problema che ha provocato l'interruzione dei servizi web di mezzo mondo.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 20, 2025

Internet oggi si è bloccato e diverse grandi piattaforme online, tra cui Snapchat, Amazon, Coinbase, Robinhood, Reddit, Hulu, Electronic Arts (EA), Max e Xbox Network, hanno subito interruzioni simultanee.

Dalle 9.00 ora italiana di questa mattina i disservizi hanno interessato tutte le piattaforme che si affidano a Amazon Web Services (AWS), uno dei maggiori fornitori mondiali di servizi di cloud computing.

Oggi il mondo si è svegliato senza Internet

Milioni di utenti hanno iniziato a segnalare difficoltà di accesso a piattaforme diverse nello stesso momento. Il problema centralizzato ha colpito l’infrastruttura di backend.

A provocare il disastro è stato un malfunzionamento di AWS che ha subito un’interruzione temporanea. Il sistema di server di Amazon fornisce una grossa parte della struttura digitale di internet. Da qui, a cascata, ha impattato contro numerosi servizi dipendenti dai suoi server.

Coinbase, uno dei principali exchange di criptovalute, è stata tra le aziende interessate.

Su X la società ha avvertito gli utenti scrivendo: “Alcuni utenti potrebbero riscontrare difficoltà ad accedere a Coinbase a causa di un’interruzione di AWS. Il nostro team sta lavorando attivamente per risolvere il problema”.

I problemi di dipendere tutti da una sola struttura server

L’ampia portata del disservizio evidenzia la dipendenza globale dall’infrastruttura cloud di Amazon.

I problemi di AWS hanno avuto un effetto a catena sui servizi digitali di tutto il mondo. Di fatto, molti siti e app si basano sulla sua rete di hosting e sui suoi sistemi di gestione dei dati. In passato, episodi simili hanno temporaneamente bloccato piattaforme di streaming, sistemi bancari online e altri servizi digitali.

AWS non ha ancora rilasciato una dichiarazione completa sulle cause del problema. Eppure, la maggior parte delle piattaforme colpite sta man mano tornando operativa mentre gli ingegneri lavorano al ripristino delle funzioni. L’unica cosa che si sa è che il problema ha avuto origine nella regione US-EAST-1.

L’incidente mette in luce la grande dipendenza dei servizi digitali globali da fornitori centralizzati di cloud computing e le conseguenze che si verificano quando questi sistemi si bloccano.

Tra le vittime anche Coinbase

Coinbase ha condiviso un aggiornamento confermando che la situazione sta iniziando a migliorare.

In un post su X, il team di supporto di Coinbase ha scritto che l’azienda “sta osservando i primi segnali di ripresa, e alcuni utenti riescono già ad accedere e utilizzare i servizi Coinbase”.

We're aware many users are currently unable to access Coinbase due to an AWS outage.



Our team is working on the issue and we'll provide updates here. All funds are safe. — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) October 20, 2025

Coinbase ha assicurato agli utenti che il suo team sta affrontando la questione “con la massima priorità” e continuerà a fornire aggiornamenti man mano che i sistemi torneranno stabili.

L’incidente rappresenta un’ulteriore conferma di come anche le principali piattaforme di criptovalute del mondo rimangano vulnerabili a interruzioni dell’infrastruttura web centralizzata.

Lenta ma costante ripresa delle funzioni essenziali di AWS

Anche se la situazione sta progressivamente migliorando, gli utenti potrebbero ancora incontrare difficoltà di accesso intermittenti. Intanto gli ingegneri di AWS continuano a smaltire le richieste arretrate e a riportare tutti i servizi alla piena operatività.

Dopo ore di disservizi in tutto il mondo che hanno colpito banche, exchange di criptovalute e note app, Amazon Web Services (AWS) ha dichiarato di essere vicina al ripristino completo delle operazioni.

AWS ha parlato di un “problema operativo” che ha coinvolto diversi servizi, confermando che gli ingegneri “stanno lavorando su più fronti in parallelo per accelerare il ripristino”.

Poco dopo il primo aggiornamento, AWS ha dichiarato di osservare “importanti segnali di recupero”. L’azienda ha detto che “la maggior parte delle richieste dovrebbe ora andare a buon fine”, pur avvertendo che i team stanno ancora “smaltendo la coda di richieste accumulate”.