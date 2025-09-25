Prima società legata ad Avalanche su Nasdaq raccoglie $550 milioni

Una piccola società di agritech diventa la prima società di treasury interamente dedicata ad accumulare e fare staking di AVAX.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Una notizia sta tenendo banco nella community di Avalanche e cioè la trasformazione di AgriFORCE Growing Systems Ltd. in AVAX One. Si tratta di un cambiamento che segna un’epoca: la società, pronta a cambiare nome e mission, punta a diventare la prima azienda quotata sul Nasdaq dedicata all’accumulo e la gestione professionale di AVAX, il token nativo di Avalanche.

Al contrario delle nuove criptovalute, Avalanche sfrutta la notorietà e la credibilità accumulate in un lungo periodo di attività nel settore.

La società mira a raccogliere circa 550 milioni di dollari, con l’obiettivo di accumulare in riserve oltre 700 milioni di dollari in AVAX, per diventare un attore di riferimento nell’ecosistema Avalanche.

AgriForce is delighted to announce our $550 Million Capital Raise Strategy and will be renamed AVAX One.



This makes us the first NASDAQ-listed company with a dedicated strategy to maximize ownership of $AVAX, the native token of the Avalanche network.



Led by Hivemind Capital,… — AgriFORCE Growing Systems Ltd. (@agriforcegs) September 22, 2025

Avalanche oggi vanta asset in staking per un valore di oltre 6,2 miliardi di dollari. Sul piano operativo si conferma come una blockchain di livello istituzionale, ideale per la tokenizzazione di asset reali grazie alla sua velocità e affidabilità.

Colossi come KKR, Apollo e J.P. Morgan hanno già scelto Avalanche per costruire blockchain personalizzate e a norma.

AVAX One permetterà ai capitali istituzionali di arrivare ad Avalanche

Jolie Kahn, CEO di AVAX One, ha dichiarato che “l’architettura dei mercati finanziari sta cambiando e blockchain programmabili come Avalanche rappresentano il nuovo standard”.

Secondo Kahn, per la prima volta gli investitori istituzionali dispongono di uno strumento gestito in maniera professionale per partecipare a questa trasformazione.

La strategia di rebranding e raccolta fondi è sostenuta da Hivemind Capital. Il fondatore della società d’investimenti, Matt Zhang, figura come presidente del consiglio di amministrazione.

Zhang ha descritto la visione della società come la “Berkshire Hathaway della finanza on-chain”.

Dear @avax community,



I hope you can agree with me that this has been a milestone week for Avalanche ecosystem. With announcement of AVAX One @agriforcegs, we are truly excited about what we can achieve here for both our shareholders, as well as the avalanche community.



I want… — Matt Zhang (@zhang_matt) September 24, 2025

Nel breve periodo, AVAX One si concentrerà sull’accumulo sistematico di AVAX, mentre nel lungo termine prevede di acquisire e integrare società fintech sulla rete Avalanche.

Il piano di finanziamento prevede un investimento privato da 300 milioni di dollari in azioni pubbliche (PIPE), subordinato all’approvazione degli azionisti. Altri 250 milioni deriveranno da investimenti in strumenti finanziari collegati al capitale.

Secondo Matt Zhang, questa strategia renderà AVAX One una delle principali aziende dedicate all’accumulo di riserve di token nell’ecosistema Avalanche.

Per guidare l’espansione, è stato creato un advisory board di altissimo profilo, co-presieduto da Anthony Scaramucci, fondatore di SkyBridge Capital, e Brett Tejpaul, responsabile di Coinbase Institutional.

Scaramucci ha dichiarato: “La tokenizzazione degli asset sarà il tema dominante del prossimo decennio finanziario. Avalanche si conferma la piattaforma di livello istituzionale per questo cambiamento e AVAX One sarà il punto d’ingresso essenziale per gli investitori pubblici”.

Big news: AVAX One, backed by @HivemindCap, is a first-of-its-kind public company dedicated to building a crypto treasury focused on @AVAX.



Proud to serve as Advisory Chair and see real-world assets, fintech and insure-tech brought on-chain. The future of finance is… pic.twitter.com/0EzDSlENLg — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) September 22, 2025

Zhang ha spiegato che l’azienda intende mettere in staking la maggior parte delle proprie riserve AVAX, sfruttando gli elevati rendimenti nativi della rete Avalanche. Questa scelta dovrebbe dare un vantaggio ad AVAX One in termini di cash flow fin dal primo giorno e aumentare progressivamente il valore netto dell’azienda.

Oltre allo staking nativo, si valuteranno altre opportunità come il liquid staking, la fornitura di liquidità e strategie MEV, per ottenere ulteriori rendimenti corretti in misura del rischio a cui si espongono gli investimenti. L’obiettivo in definitiva è sostenere la crescita dei progetti dell’ecosistema Avalanche.

Alla raccolta hanno già partecipato più di 50 investitori istituzionali e realtà native del mondo crypto, tra cui ParaFi, Galaxy Digital, Digital Currency Group, Kraken, FalconX, Borderless Capital, Republic Digital, Cypher Capital e HashKey Capital.

Con questa raccolta da 550 milioni e i progetti di staking e crescita delle riserve AVAX, AVAX One segna una nuova tappa per Avalanche.

Avalanche conquista gli investitori istituzionali mentre AVAX guadagna il 44% in un mese

Il token AVAX di Avalanche sta attirando un nuovo slancio da investitori istituzionali e privati, con staking multimilionari e strategie di treasury che ne spingono il prezzo sempre più in alto.

Il 23 settembre, i dati on-chain hanno mostrato che Ogle, consulente di World Liberty Financial e noto trader crypto, ha aperto una posizione long su AVAX da 2,2 milioni di dollari con una leva 10x.

Looks like whales are bullish on $AVAX.



0xb2ca opened a 5x long on 514,906 $AVAX($17.2M) 9 hours ago and is already sitting on a $920K unrealized profit.



Meanwhile, ogle (@cryptogle), advisor of @worldlibertyfi, opened a 10x long on 66,479 $AVAX($2.2M) an hour ago.… pic.twitter.com/WoFT1kt0Ik — Lookonchain (@lookonchain) September 23, 2025

Il prezzo di ingresso era 33,88 dollari, con rischio di liquidazione a 15,50 dollari. Questa mossa è arrivata dopo gli ultimi annunci di corporate treasury su Avalanche e nuove richieste di ETF, segno di una fiducia crescente nel token.

All’inizio del mese, si è saputo che la Avalanche Foundation sta raccogliendo fino a 1 miliardo di dollari tramite due veicoli di investimento statunitensi finalizzati all’accumulo di AVAX.

Il primo è guidato da Hivemind Capital, mentre un secondo SPAC da 500 milioni di dollari, sostenuto da Dragonfly Capital, dovrebbe chiudersi a ottobre. Entrambe le strutture garantiranno grandi riserve AVAX, aumentando la pressione d’acquisto e la liquidità sul lungo termine.

Coinvolgimento istituzionale in crescita

L’interesse dei fondi di investimento è aumentato da febbraio, quando Virtune, asset manager svedese, ha lanciato un ETP su AVAX, seguito dalla richiesta di ETF su Avalanche da parte di VanEck a marzo.

Il mese scorso, anche Grayscale ha chiesto la conversione del suo Avalanche Trust in ETF, segno di una domanda crescente dalla finanza tradizionale. Il 16 settembre, Bitwise Asset Management ha presentato la domanda per un ETF spot Avalanche alla SEC.

Il token ha registrato una crescita del 43,8% nell’ultimo mese, con un rialzo del 14,6% negli ultimi sette giorni.

Al momento della scrittura, AVAX viene scambiato sopra i 34,43 dollari, in aumento del 21,5% rispetto ai minimi recenti, dimostrando forza rispetto al resto del mercato e confermandosi tra gli asset layer-1 più resilienti.