Previsioni WLFI: il token legato a Trump può raggiungere 1$?

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 2, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il token WLFI di World Liberty Financial ha fatto il suo debutto sul mercato delle criptovalute solo qualche giorno fa, ma ha già raggiunto un market cap di 7,5 miliardi di dollari.

Sostenuto dalla famiglia Trump, e lanciato su importanti exchange come Binance e Kraken, il progetto si propone di unire finanza tradizionale e DeFi, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del dollaro USA nel mondo digitale.

Il lancio non ha solo attirato l’attenzione degli investitori sul token WLFI, ma anche sull’intero mercato cripto, attivando trader potenzialmente passivi in passato. Oggi il dibattito è tutto sul futuro del token e se questo potrà mai raggiungere il valore di 1 dollaro. Scopriamolo insieme.

WLFI: fusione tra DeFi e finanza tradizionale con il “fattore Trump”

Nato nel 2024, World Liberty Financial si presenta come una piattaforma che integra prodotti on-chain con capacità di governance tokenizzata tramite WLFI. Il progetto ha già lanciato una stable coin ancorata al dollaro, un’app per la spesa e una piattaforma di prestiti su Aave V3, con WLFI al centro, come token di governance e strumento speculativo.

Il forte interesse è testimoniato da una prevendita che ha superato i 550 milioni di dollari, un record che conferisce solidità al progetto. L’aspetto distintivo è il sostegno diretto della famiglia Trump, che garantisce un’ampia visibilità al progetto. Questa connessione, più unica che rara tra token e presidente USA, accende l’interesse di trader e istituzioni, alla ricerca del prossimo grande boom nel mondo delle criptovalute.

Previsioni WLFI: può davvero raggiungere 1 dollaro?

Al momento, WLFI viene scambiato intorno a 0,25 dollari, con volumi di scambio in aumento e un valore diluito che si aggira attorno ai 30 miliardi di dollari. La domanda chiave è quanto sia realistico che il token raggiunga 1 dollaro?

Tra i fattori positivi spiccano la scarsità di token attualmente in circolazione (solo il 20% è stato sbloccato), il coinvolgimento di investitori istituzionali, e l’effetto mediatico legato al brand Trump. Tuttavia, i rischi non sono trascurabili. Una forte concentrazione di token in poche mani crea pressioni al ribasso in caso di vendite massive.

Inoltre, la storia delle criptovalute associate a Trump è caratterizzata da grosse oscillazioni e crash significativi, alimentando dubbi sulla sostenibilità a lungo termine del progetto.

In definitiva, il raggiungimento del dollaro dipenderà dal bilanciamento tra hype, domanda reale e regolamentazione, con un mercato che resta altamente volatile e speculativo.

Bitcoin Hyper: la soluzione Layer-2 per Bitcoin dal potenziale di crescita esplosivo

Dal canto suo, un altro progetto sta attirando l’attenzione degli investitori, infatti, Bitcoin Hyper ha appena superato i 13,4 milioni di dollari in prevendita.

Questa soluzione Layer-2 punta a risolvere i limiti storici di Bitcoin, come velocità di transazione bassa e commissioni alte, integrando la Solana Virtual Machine per offrire smart contract e protocolli DeFi.

Grazie a tecnologie avanzate e rendimenti elevati per gli staker, Bitcoin Hyper promette di trasformare l’ecosistema Bitcoin con scalabilità e programmabilità senza precedenti.