Previsioni sul prezzo di Solana a ottobre: ChatGPT5 sfida Perplexity

Abbiamo interrogato i principali modelli di intelligenza artificiale per individuare la previsione più accurata del prezzo di SOL.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Spopola l’uso dell’intelligenza artificiale come strumento per facilitare il trading crypto. Oggi chatbot come ChatGPT5 e Perplexity offrono insight indispensabili per analizzare dati e individuare tendenze tecniche, anche se non possono sostituire la ricerca approfondita né eliminare del tutto l’incertezza che caratterizza il mercato crypto.

Solana è al centro dell’attenzione tra gli osservatori, sia per la crescita della rete sia per il crescente interesse da parte di operatori istituzionali.

Oggi molti chiedono consigli proprio agli strumenti AI come ChatGPT5 e Perplexity, nel tentativo di capire cosa aspettarsi nei prossimi mesi dal prezzo di SOL.

Intelligenze artificiali a confronto per prevedere l’andamento di SOL

La forza dell’intelligenza artificiale è la capacità di raccogliere e analizzare rapidamente enormi quantità di dati, individuando schemi e tendenze utili per ipotesi di mercato. Queste proiezioni, però, valgono come spunto non come verità assoluta.

Secondo ChatGPT5, Solana dovrebbe attraversare una fase di consolidamento dopo i rialzi estivi. La tendenza sarà di muoversi lateralmente tra settembre e ottobre prima di provare a superare alcune resistenze. Secondo il modello di OpenAI, il prezzo in questa fase potrebbe arrivare fino a 250-280 dollari.

Il bot prevede che Solana potrebbe muoversi in un range compreso tra 200 e 240 dollari. Sul fronte ribassista, non esclude un possibile calo verso 170 e 180 dollari, che potrebbe rappresentare un semplice aggiustamento tecnico.

Perplexity si allinea con ChatGPT5 su diversi punti, ma mantiene un approccio più prudente. Il modello suggerisce che il prossimo slancio rialzista possa arrivare a obiettivi compresi tra 215 e 220 dollari. Tra i fattori rialzisti cita l’aggiornamento Alpenglow, appena approvato dalla community, che dovrebbe portare miglioramenti strutturali alla blockchain di Solana.

In ogni caso è bene ribadire che nessuna intelligenza artificiale può fornire certezze sugli investimenti.

Usiamo questi strumenti per leggere meglio i dati storici e il sentiment di mercato, mettendo in evidenza sia fattori tecnici che macroeconomici, utili per un’analisi più completa.

Alternative in prevendita per differenziare gli investimenti

ChatGPT5 ha anche espresso un’opinione su Bitcoin Hyper (HYPER), una nuova crypto pensata per diventare la rete di livello 2 più veloce per Bitcoin, affrontando i noti limiti di sicurezza, decentralizzazione e scalabilità della blockchain.

Secondo le previsioni, il progetto potrebbe arrivare a gestire fino a 65.000 transazioni al secondo, sfruttando la sicurezza di Bitcoin e la velocità della rete Solana, grazie anche alla Solana Virtual Machine.

La prevendita di Bitcoin Hyper sta attirando sia piccoli investitori che whale. Finora la prevendita ha raccolto oltre 14,8 milioni di dollari e ancora c’è tempo prima del lancio ufficiale. Per partecipare, basta andare sul sito ufficiale e collegare il proprio wallet al progetto.