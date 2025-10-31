Previsioni prezzo: XRP supererà la resistenza dei $2,7?

XRP resta in rosso insieme al resto del comparto crypto, ma nelle ultime 24 ore ha registrato un leggero rimbalzo.

Cresce l’attesa per il debutto del primo ETF spot su XRP, atteso entro il 13 novembre. Canary Capital ha infatti aggiornato il proprio modulo S-1 presso la SEC, passo che anticipa l’arrivo del fondo sul mercato.

Intanto XRP resta in rosso insieme al resto del comparto crypto, ma nelle ultime 24 ore ha registrato un leggero rimbalzo. Il ritorno sopra ai 2,2 dollari, potrebbe indicare che il token di Ripple sta per invertire il trend.

XRP tenta di sfondare la resistenza

L’asset continua a muoversi all’interno di un canale discendente, ma il recente rimbalzo dal supporto dei 2,2 dollari mostra un ritorno all’accumulo dopo settimane di forte pressione in vendita.

Il prossimo ostacolo per l’asset è la soglia dei 2,7 dollari. Se riuscirà a trasformarlo nuovamente in un supporto, potrebbe spingersi verso i 3,1 dollari (zona in cui sono presenti molti ordini di vendita e acquisto) e poi puntare ai 3,6 dollari.

Analisi del prezzo di XRP. Fonte: TradingView

Anche il suo RSI supporta questa prospettiva, dato che sta iniziando a risalire (ora a quota 44).

Tutto ruota attorno alla resistenza di 2,7 dollari, che potrebbe prolungare o meno la fase di correzione dell’asset. Nel caso in cui XRP non riuscisse a sfondarla, potrebbe testare nuovamente i 2,2 dollari, prima di registrare una rimbalzo.

Parte il conto alla rovescia per l’ETF su XRP

Il lancio dell’ETF su XRP, atteso per il 13 novembre, potrebbe segnare l’inizio della prossima fase di crescita per il token di Ripple.

L’aggiornamento del documento S-1 presentato da Canary Capital ha infatti rimosso l’emendamento che aveva causato il ritardo, permettendo l’attivazione automatica dell’ETF in attesa del via libera del Nasdaq.

Se l’approvazione dovesse procedere senza alcun intoppo, l’ingresso di capitali istituzionali potrebbe aumentare fortemente la liquidità di XRP.

Il tono positivo del commissario della SEC, Paul Atkins, riguardo ai documenti “auto-efficaci” lascia pensare che il debutto avverrà molto presto.

Anche l’analista di Bloomberg, Eric Balchunas, è positivo e ritiene che l’ETF su XRP possa affiancarsi presto ad altri fondi spot già approvati, come quelli su Solana e HBAR.

Per Matt Hougan, CIO di Bitwise, i primi mesi di negoziazione potrebbero attirare afflussi miliardari. Se le previsioni dovessero concretizzarsi, XRP potrebbe avvicinarsi rapidamente all’obiettivo dei 3,6 dollari.

Nuova app per gestire XRP

In attesa di nuovi sviluppi, gli investitori stanno monitorando il token di XRP nel nuovo wallet self-custodial Best Wallet. Permette di gestire numerosissime crypto e di convertirle in valuta fiat direttamente nell’app.

Inoltre, gli utenti possono accedere alle migliori crypto presale tramite la funzione “Upcoming Tokens”.

Il token nativo, BEST, è in piena prevendita e serve per accedere alle funzionalità avanzate all’interno di Best Wallet.