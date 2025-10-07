Previsioni prezzo: XRP Ledger cambia la De-Fi con i token multiuso

Ripple introduce i nuovi token che permettono di sfruttare l'infrastruttura al meglio per accedere alle funzioni DeFi.

XRP Ledger ha rilasciato un nuovo aggiornamento che introduce i token multiuso o MPT senza la necessità di trustline. Si tratta di un cambiamento chiave che potrebbe mettere le ali al prezzo.

Al momento l’analisi di XRP evidenzia la presenza di un pennant rialzista. Il movimento tra $2,50 e $3,60 suggerisce che durante la prossima stagione delle altcoin XRP potrebbe puntare a 6,50/7 dollari rivelandosi come una tra le migliori altcoin su cui puntare.

XRP introduce una novità chiave coin token multiuso che cambiano la DeFi

Secondo l’analisi di X Finance Bull, XRP non è più soltanto una moneta pensata per i pagamenti. I Multi Purpose Token (MPT) sono ora disponibili su XRPL senza bisogno di trustline o altri passaggi complessi.

Questo aggiornamento offre maggiore controllo, compliance rapida e una reale utilità per le istituzioni.

La DeFi su XRPL è quindi già una realtà e i token MPT creano nuove opportunità per sviluppatori e utenti. Questo cambiamento potrebbe portare una grande quantità di liquidità nell’ecosistema.

Analisi del prezzo di Ripple mentre si forma un pennant rialzista

L’analisi del prezzo di XRP individua un segnale positivo sul grafico a due settimane.

Da diverse settimane il token si muove tra $2,50 e $3,60, una fase che di solito anticipa una continuazione del trend più che un’inversione. Questo pattern rappresenta una pausa prima di un possibile nuovo rialzo.

Il movimento iniziale del pennant parte da $0,48 e arriva fino a $3,66, segnando una crescita del 560%. Attualmente il mercato mostra una fase di contrazione, caratterizzata da volumi bassi e RSI in calo. I trader considerano questo scenario come un segnale che anticipa una nuova espansione.

A questo punto, la convergenza del pennant dovrebbe avvenire verso fine novembre 2025, anche se finora XRP ha spesso superato la struttura prima del suo completamento. Per questo motivo, ci si aspetta una certa volatilità tra novembre 2025 e il primo trimestre del 2026.

Previsione del prezzo di XRP: segnali da monitorare e obiettivi

Prima che possa verificarsi un’esplosione rialzista, bisognerà osservare alcuni segnali precisi. La chiusura settimanale deve superare i $3,70-$3,80, l’indice RSI dovrà trovarsi oltre quota 60 mentre il volume di trading dovrà raddoppiare rispetto alla media mobile delle ultime 20 settimane.

Il calcolo del target è netto: l’altezza del pennant è di $3,18 a partire dal breakout di $3,60, il che porta a un target di prezzo intorno ai $6,78, in un range tra $6,50 e $7,00.

Si attendono eventi importanti che potrebbero indirizzare la crescita. Per esempio, il CME lancerà le opzioni su XRP già a ottobre e si aspettano altre approvazioni di ETF legati a XRP.

In coda anche nuovi aggiornamenti sulle funzionalità di privacy legate a XRPL ZK, un altro passo importante per il registro XRP.

Cresce la spinta dell’adozione istituzionale

Questa situazione tecnica si allinea con fattori concreti in grado di muovere fortemente il mercato. Per questo motivo, diversi analisti vedono XRP come una delle migliori crypto in rialzo.

Abbiamo già visto pattern simili su XRP. Nel 2017 si è registrata una fase di compressione seguita da un breakout e da un rally, mentre nel 2021 lo schema si è ripetuto su scala ridotta. Ora, tra 2025 e 2026, potremmo assistere a una versione più ampia dello stesso fenomeno.

Il pennant agisce come una miccia, mentre il breakout rappresenta la vera esplosione. Gli investitori dovrebbero quindi osservare con attenzione l’andamento del prezzo di XRP in corrispondenza delle principali resistenze.

Di solito, quando la struttura tecnica e lo slancio istituzionale si allineano, i mercati tendono a registrare forti rialzi.

