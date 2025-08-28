Previsioni prezzo XRP: La partnership cinese potrebbe scatenare un rally

Esaminiamo da vicino la nuova partnership tra Ripple e Linklogis e il suo possibile impatto sul prezzo di XRP.

Nella giornata di oggi, giovedì 28 agosto, il prezzo di XRP si sta consolidando intorno ai 3 dollari, ma negli ultimi mesi del 2025 potrebbe prepararsi per un significativo rally.

Infatti, secondo recenti notizie, la società fintech cinese Linklogis ha stretto una partnership con Ripple. L’azienda cinese sta collaborando con l’americana Ripple per creare un’app finanziaria su XRP Ledger, la blockchain di Ripple, e questo potrebbe avere un notevole impatto sul prezzo del token XRP.

La fintech cinese si unisce a XRP Ledger

Linklogis intende utilizzare XRP Ledger per sviluppare la sua app finanziaria. L’azienda fornisce servizi finanziari alle catene di produzione e sta collaborando con Ripple allo sviluppo di un’app per rendere i pagamenti internazionali più veloci ed economici, aprendo così le porte all’utilizzo di asset digitali.

Le due aziende stanno anche valutando la possibilità di utilizzare stablecoin, AI e contratti intelligenti per ottimizzare ulteriormente i servizi finanziari per le catene di produzione.

Sebbene il prezzo di XRP non abbia registrato particolari variazioni dopo la recente notizia, le azioni di Linklogis Inc sono aumentate del 23%. Questo è un segno che gli investitori sono ottimisti riguardo alla collaborazione tra Ripple e Linklogis e all’applicazione di XRP Ledger.

BIG BREAKING 💥💥: $XRP Publicly traded Linklogis share price up 23% in the past 24 hours, after unveiling its partnership with the XRP Ledger. pic.twitter.com/e2773Syu8s — Captain Redbeard 🦆⭕️ (@Brett_Crypto_X) August 27, 2025

Per Ripple questa è solo una delle tante partnership che, pur non garantendo un rapido aumento del prezzo, ne favoriscono la crescita a lungo termine.

Ironia della sorte, il trading e il mining di criptovalute sono ancora illegali in Cina dal divieto sulle criptovalute del 2021. Tuttavia, la partnership tra Ripple e Linklogis suggerisce che il divieto non impone restrizioni sull’uso di XRP Ledger per l’azienda cinese.

La partnership con Linklogis segue di pochi giorni il lancio della carta di credito XRP di Gemini. Ora che Ripple si è liberata della sua battaglia legale con la Securities & Exchange Commission (SEC), potrebbero seguire molte altre partnership nel resto del 2025, portando a potenziali grandi aumenti di prezzo nel lungo termine.

Previsioni sul prezzo di XRP

Il prezzo di XRP mostra un aumento dello 0,3% a 3 dollari in mattinata, con un aumento di circa il 3% negli ultimi sette giorni. Nonostante la continua pressione rialzista, XRP non riesce a superare la sua media mobile a 30 giorni (linea gialla) a 3,05 dollari. Si tratta di un movimento tipico che il prezzo di XRP mostra spesso: un consolidamento che dura per un periodo di tempo più lungo.

Questo movimento suggerisce che i detentori a lungo termine continuano a mantenere Ripple, limitando così i cali di prezzo, mentre un gruppo più ristretto di trader cerca di guadagnare sui lievi differenziali di prezzo. Nei periodi di consolidamento si osserva anche una mancanza di hype che limita gli aumenti di prezzo.

L’indice di forza relativa (RSI) è neutro intorno a 50, indicando la possibilità di ulteriori movimenti laterali nei prossimi giorni e settimane. Dopo il forte aumento di dicembre, XRP si muove molto in linea con il resto del mercato delle criptovalute, ma spesso con una volatilità limitata.

Grafico del prezzo di XRP – Fonte: TradingView

Probabilmente, quello che Ripple farà a settembre dipenderà soprattutto da quello che faranno le altre criptovalute. Ma ottobre potrebbe essere un mese positivo grazie all’aspettativa che il primo ETF spot su XRP possa ottenere l’approvazione negli Stati Uniti. questo potrebbe portare a un forte afflusso di capitali istituzionali, che potrebbero spingere ulteriormente al rialzo il prezzo di XRP.

Le prospettive a lungo termine per XRP sono quindi positive, mentre a breve termine non ci aspettiamo nulla di particolare. I trader e gli investitori che hanno bisogno di maggiore volatilità e possibilità di guadagni più elevati stanno cercando alternative promettenti con più rischio e potenziale di guadagno.

