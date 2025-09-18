Previsioni prezzo XRP con l’approvazione dell’ETF Grayscale

L'approvazione dell'ETF Grayscale, comprensivo del token di Ripple, potrebbe fare da catalizzatore per il prezzo di XRP.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 18, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo l’approvazione da parte della SEC del Digital Large Cap Fund di Grayscale, che include XRP, Il CEO di Cardano, Charles Hoskinson, ha mostrato ottimismo sui progressi del token di Ripple.

Questi recenti sviluppi rafforzano le previsioni sul prezzo di XRP per il 2025 e offrono nuove prospettive per le altcoin.

Hoskinson positivo sulla legislazione SEC e sull’adozione di XRP

Il CEO di Cardano, Charles Hoskinson, ha condiviso la sua visione positiva dopo un importante incontro con il team di Ripple. Nel suo tweet, Hoskinson ha sottolineato che Ripple ha ottenuto buoni risultati insieme ad A16Z durante l’incontro di Trump sulle criptovalute.

Great meeting today. XRP nation, the ripple folks did really well as did A16Z. Lot more work to do, but great progress is being made on bipartisan legislation being passed this year — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) September 17, 2025

Hoskinson prevede che quest’anno ci saranno grandi progressi con la legislazione bipartisan. Questa dichiarazione ottimistica del fondatore di Cardano indica un crescente sostegno politico alla regolamentazione delle criptovalute che, tra le altre cose, potrebbe avvantaggiare il prezzo di XRP e Cardano.

La collaborazione tra diversi progetti di criptovalute durante questo incontro dimostra che il settore sta agendo in modo sempre più unito nei confronti dei responsabili politici.

L’ETF Grayscale con XRP ottiene l’approvazione della SEC

L’analista di criptovalute WatcherGuru ha confermato che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha ufficialmente approvato la negoziazione del Digital Large Cap Fund di Grayscale. Questo ETF contiene diverse criptovalute popolari: XRP, Cardano, Solana, Ethereum e Bitcoin.

JUST IN: 🇺🇸 SEC approves Grayscale Digital Large Cap Fund for trading, which includes the following cryptocurrencies:



• BTC

• ETH

• XRP

• SOL

• ADA — Watcher.Guru (@WatcherGuru) September 18, 2025

L’approvazione dell’ETF crypto Grayscale segna un importante traguardo per l’adozione istituzionale delle altcoin. L’inclusione di XRP nel fondo apre l’accesso al token agli investitori tradizionali che desiderano investire attraverso fondi regolamentati.

Questo si sta rivelando un catalizzatore per il prezzo di XRP, poiché la domanda istituzionale garantisce tipicamente stabilità dei prezzi e pressione al rialzo. Il prezzo del token di Ripple potrebbe trarre vantaggio da questo nuovo afflusso di capitale.

Le previsioni tecniche sul prezzo di XRP mostrano segnali rialzisti

Gli analisti di criptovalute vedono formarsi forti pattern tecnici sul prezzo di XRP. Attualmente, come mostra il grafico sottostante, è in corso il breakout del pattern “Cup & Handle”, il che storicamente indica significativi movimenti di prezzo al rialzo.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di XRP – Fonte: TradingView

Inoltre, il breakout Falling wedge conferma il momentum rialzista. Questa formazione tecnica suggerisce che la precedente pressione al ribasso si è trasformata in forza ascendente.

L’analisi di Fibonacci indica che si stanno delineando chiari obiettivi. Il primo è intorno ai 3,8 dollari, seguito da 4,5 dollari e infine 5,1 dollari. Questi livelli offrono punti di presa di profitto logici per i trader.

La combinazione di sviluppi fondamentali e segnali tecnici crea una solida base per un ulteriore aumento del prezzo di XRP. Entrambi i fattori puntano nella stessa direzione.

Impatto sul mercato delle altcoin e tendenza degli ETF sulle criptovalute

L’approvazione dell’ETF Grayscale crea un precedente per altri ETF sulle criptovalute che includono altcoin. Ciò potrebbe creare un effetto domino che porterebbe altri gestori di fondi a lanciare prodotti simili.

Per il mercato più ampio delle altcoin, questo significa maggiore legittimità e potenziale afflusso di capitali. I progetti che soddisfano i requisiti normativi sono preferiti dagli investitori istituzionali.

I trascorsi legali con la SEC dimostrano che la chiarezza normativa dà il via libera alle previsioni positive sul prezzo di XRP per quest’anno. Con gli attuali sviluppi, XRP sembra superare questi ostacoli.

Gli investitori istituzionali cercano progetti crypto con fondamentali solidi e certezza normativa. Lo stesso discorso vale, su scala ridotta, per gli investitori retail e gli appassionati di criptovalute alle prime armi, che vogliono imparare a generare entrate passive attraverso lo staking o il mining.

Da questa prospettiva, PepeNode (PEPENODE) offre un’app innovativa app sull’intelligenza artificiale che consente agli utenti di effettuare mining di criptovalute in modo divertente tramite il proprio smartphone, familiarizzando al contempo con la tecnologia blockchain.

Per i principianti, il modo migliore per iniziare a guadagnare con il mining di criptovalute, è farlo tramite una semplice app sul proprio telefono, senza essere costretti a investire grossi capitali in attrezzature e costi energetici.