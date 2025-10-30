Previsioni prezzo Solana: SOL verso i 250$ grazie ai nuovi ETF?

Il rendimento dello staking rappresenta un doppio vantaggio per gli ETF di Solana: il guadagno extra e una maggiore sicurezza della rete.

Grayscale Investments ha presentato il suo fondo quotato in borsa, denominato Solana Trust ETF (GSOL) su NYSE Arca, ampliando la gamma di prodotti digitali disponibili.

L’ETF segue le nuove regole per le quotazioni generiche approvate dalla SEC americana. Un elemento distintivo di questo fondo è la presenza dello staking, che potrebbe dare maggiore impulso al valore di Solana che si conferma come una delle criptovalute più promettenti del momento.

Prezzo di Solana: l’ETF di Grayscale apre le porte agli investitori tradizionali

GSOL è il primo ETF di Grayscale a integrare lo staking. Il fondo applica una commissione di gestione dello 0,35% e possiede più di 525.000 token SOL, di questi, quasi il 75% in staking attivo.

Secondo Grayscale, gli investitori riceveranno il 77% dei profitti netti generati dallo staking. Considerando le performance passate, il rendimento annuo atteso si aggira tra il 5% e il 6%.

Il fondo Grayscale è stato lanciato come trust privato nel 2021, successivamente quotato su OTCQX nel 2023 e ha introdotto lo staking questo mese.

Inkoo Kang, vicepresidente senior degli ETF Grayscale, sottolinea che sempre più segnali sono la prova che gli asset digitali stanno diventando una componente stabile dei portafogli moderni, insieme ad azioni e obbligazioni.

Kristin Smith del Solana Policy Institute evidenzia che gli ETF su SOL con staking oltre a generare profitti, rafforzano anche la sicurezza della rete e stimolano innovazione nell’ecosistema Solana.

L’ETF non rientra nell’Investment Company Act del 1940, per cui offre meno protezioni rispetto ai fondi comuni di investimento tradizionali. Grayscale ricorda che il fondo fornisce solo un’esposizione indiretta a Solana e che esiste la possibilità di perdite.

Bitwise si conferma leader negli afflussi verso ETF

Attualmente, Bitwise si posiziona come principale attore nel nuovo mercato degli ETF di Solana. Il suo ETF BSOL ha raccolto 69,5 milioni di dollari nel primo giorno di contrattazioni, superando di oltre cinque volte il fondo Rex-Osprey.

Bitwise mantiene il 100% dei propri token SOL e applica una commissione dello 0,20%, azzerata al momento. Secondo Matt Hougan, CIO di Bitwise, l’interesse degli investitori istituzionali deriva soprattutto dai solidi ricavi on-chain di Solana.

Rex-Osprey ha scelto una strategia differente. Il fondo SSK è composto per il 54% da token Solana, il 43,5% in ETP CoinShares svizzero, una piccola percentuale in JitoSOL e una parte in liquidità. I ricavi mensili generati dallo staking sono trattati fiscalmente come rimborsi di capitale.

Il prezzo di Solana attrae sempre più istituzioni

Solana sta riscuotendo crescente attenzione da parte degli investitori istituzionali grazie all’arrivo degli ETF su SOL, posizionando la rete come valida alternativa a Ethereum.

Secondo Maria Carola, CEO di StealthEX, Solana potrebbe attrarre nuovi capitali fino a 3 miliardi di dollari nei prossimi 12-18 mesi, a condizione che la rete mantenga la propria stabilità.

Ethereum, con il suo ecosistema consolidato e 60 miliardi di dollari di valore DeFi, resta comunque il principale riferimento per le istituzioni.

