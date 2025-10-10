Novità sul Grayscale Solana ETF: fissata la commissione di gestione

Il documento depositato presso la SEC conferma che Grayscale ha presentato un modulo S-1 per l’ETF su Solana, fissando una commissione dello 0,35%.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 10, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato è in attesa della decisione dell’ente regolatore borsistico sul Grayscale Solana ETF, prevista per oggi. Gli investitori sperano in un via libera che potrebbe portare nuovi afflussi istituzionali nell’ecosistema di Solana.

Grayscale fissa la commissione per l’ETF spot su Solana

Grayscale, intanto, resta in standby per la quotazione del fondo sul NYSE Arca, slittata a causa dello shutdown del governo statunitense, che ha rallentato le procedure di approvazione.

Il documento depositato ieri, 9 ottobre, presso la SEC conferma che Grayscale ha presentato un modulo S-1 per l’ETF su Solana, fissando una commissione dello 0,35%, che sarà pagabile in SOL, con la possibilità di una rinuncia temporanea, che la società, per ora, non intende applicare.

Documentazione relativa al fondo di Grayscale. Fonte: SEC americana

Il trust ha aggiornato la terminologia e i fattori di rischio legati allo staking, mostrando alcune criticità.

Nel documento si legge che “i validatori potrebbero subire perdite derivanti dallo staking o considerarlo poco conveniente, con potenziali effetti negativi sulla blockchain di Solana”.

Inoltre Grayscale ha introdotto di recente lo staking all’interno del Solana Trust, in modo da permettere agli investitori di mettere in staking i propri SOL direttamente da un conto di intermediazione tradizionale.

In attesa dell’approvazione della SEC per la conversione dell’ETF, GSOL potrebbe diventare uno dei primi fondi spot su Solana a integrare funzionalità di staking.

Il documento presentato all’ente regolatore rivela altri dettagli, tra cui la nomina di Davis Polk & Wardwell come consulente fiscale e il consenso delle società di revisione KPMG e Marcum.

Foreside Fund Services figura come agente di marketing, mentre la custodia degli asset è affidata principalmente a Coinbase Custody, con Anchorage Digital Bank come custode aggiuntivo.

Bitwise taglia le commissioni per diventare più competitivo

Intanto Bitwise sta puntando in alto per restare competitivo. Mercoledì ha annunciato una commissione dello 0,20%, la più bassa tra gli ETF spot su Solana presenti nel mercato.

L’analista di Bloomberg Eric Balchunas ha commentato la decisione con ironia: “Bitwise non scherza”, per sottolineare la sua strategia aggressiva per attirare afflussi.

Oltre a proporre una delle commissioni più basse del settore, il gestore rinuncerà alle fees per i primi tre mesi o fino al raggiungimento di 1 miliardo di dollari in asset gestiti.

Inoltre il fondo ha cambiato nome in Bitwise Solana Staking ETF, segnale evidente di un orientamento verso lo staking.

Performance di Solana

Nel frattempo Solana è ancora in rosso. Oggi sta scambiando al livello di 222 dollari, con un calo del 2% nelle ultime 24 ore. Nel grafico settimanale ha registrato un ribasso del 3,3%, mentre in quello mensile ha subito una perdita dello 0,86%.

Il volume di trading è salito del 5%, probabilmente perché molti investitori stanno approfittando del calo per acquistare a prezzi più bassi.

Grafico del valore di Solana. Fonte: CoinMarketCap

Intanto gli analisti rimangono rialzisti. L’analista Ali Martinez ha individuato sul grafico di SOL una chiara formazione cup and handle, che potrebbe anticipare un nuovo rally. Il modello ha preso forma tra il 2022 e il 2025.

Solana continua a muoversi sotto i 223 dollari, appena sotto la neckline del pattern. Se riuscisse a superarla, l’analista prevede un target intorno ai 1.300 dollari, mentre un eventuale ritorno a 175 dollari rappresenterebbe un normale ritest del supporto.

Sul fronte istituzionale, l’interesse è in crescita. La società Helius ha annunciato di voler acquisire fino al 5% dell’offerta totale di Solana, per un valore superiore a 6 miliardi di dollari. L’operazione ridurrebbe la liquidità disponibile e potrebbe aumentare la pressione rialzista nei cicli di mercato positivi.