Previsioni prezzo Solana: SOL perde quasi l’11% in un mese

Il prezzo di Solana è sceso di oltre il 6% in una settimana e di quasi l'11% in un mese. I dati on-chain e un doppio picco indicano una possibilità che il prezzo raggiunga i 161 dollari.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo aver perso quasi tutti i guadagni degli ultimi tre mesi, ora Solana (SOL) viene scambiato intorno ai 180 dollari. Nell’ultima settimana, il token SOL ha registrato un calo del 6% circa, mentre ad agosto ha già registrato un calo di quasi l’11%, portando gli investitori a chiedersi se questo trend ribassista continuerà anche nel prossimo futuro.

Il prezzo di Solana è sotto pressione a causa del calo dei gruppi di detentori

I dati on-chain mostrano che importanti gruppi di investitori stanno riducendo le loro posizioni di trading.

I mid-term holder, ovvero i wallet che hanno detenuto Solana per un periodo compreso tra i tre e i sei mesi, il 21 luglio possedevano ancora il 14,84% dell’offerta. Il 20 agosto questa percentuale era scesa al 12,96%, segnalando che gli investitori, dopo aver approfittato del rally, stanno ora ritirandosi dal mercato.

Anche i detentori a breve termine, ovvero i wallet che hanno detenuto i token SOL solo per pochi giorni, hanno registrato un forte calo. La loro quota si è quasi dimezzata, scendendo dal 7,87% al 4,06% in un mese. Questo significa che gli speculatori che hanno operato a breve termine stanno chiudendo le loro posizioni di trading per realizzare più rapidamente i profitti.

A rendere visibili questi cambiamenti è l’indicatore HODL Waves, che mostra per quanto tempo i token rimangono nei wallet. Un minor numero di detentori a medio e breve termine segnala che la fiducia di questi gruppi sta diminuendo.

Grafico dell’indicatore HODL Waves relativo a Solana – Fonte: Glassnode

L’indicatore SOPR mostra deboli prese di profitto

L’indicatore Spent Output Profit Ratio (SOPR) misura se i token vengono venduti con un guadagno o con una perdita. Quando il SOPR mostra valori superiori a 1, allora indica profitto, se invece sono inferiori a 1, indica una perdita.

Nel caso di Solana, il SOPR è salito brevemente da 0,99 a 1,00, ma la ripresa è rimasta debole. Quando il prezzo di Solana era intorno ai 201 dollari il 13 agosto, l’indicatore SOPR ha raggiunto solo 1,03. A luglio, quel livello era ancora sopra 1,04 e all’inizio di quest’anno era addirittura intorno a 1,05-1,06 a prezzi più bassi, segnalando che i venditori escono più rapidamente, accontentandoso di profitti minori.

Grafico dell’indicatore SOPR relativo a Solana – Fonte: Glassnode

Il doppio picco è un pattern ribassista

Il grafico dei prezzi di Solana mostra chiaramente un pattern a doppio picco. Il primo picco è stato raggiunto il 21 luglio a 206 dollari e il secondo il 14 agosto a 209 dollari. Entrambi i livelli di prezzo sono stati immediatamente respinti. Questo modello è spesso visto come un segno che il mercato sta faticando a salire ulteriormente.

Grafico del prezzo di Solana (SOL) – Fonte: TradingView

Un’analisi di Fibonacci effettuata a partire dal picco di 209 dollari fino al recente minimo intorno ai 175 dollari, mostra importanti zone di prezzo.

Il supporto a 183 dollari è stato rotto ormai, e il prezzo di SOL si aggira adesso intorno ai 180 dollari. Se il trend ribassista dovesse continuare fino a un breakdown del supporto a 175 dollari, il supporto successivo si troverà a 161 dollari.

Per invalidare l’attuale pattern ribassista, occorrerebbe almeno una candela forte al di sopra dei 200 dollari.

